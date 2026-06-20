Wielkie święto koszykówki! Orlen Orlik Basket Cup by Jeremy Sochan za nami

Piłka nożna ma swój Puchar Tymbarku, natomiast koszykówka doczekała się wspaniałej inicjatywy w postaci Orlen Orlik Basket Cup. Ambasadorem turnieju jest Jeremy Sochan - reprezentant Polski, zawodnik NBA, a od niedawna również mistrz tej ligi. Przy wsparciu licznej grupy mecenasów sportu udało się stworzyć coś, co zostanie w pamięci uczestników na długie lata, a w przypadków niektórych nawet do końca życia.

Wszystko zaczęło się od powiatowych turniejów eliminacyjnych. Następnie doszło do rywalizacji na szczeblu wojewódzkim. Najlepsze szkolne drużyny z klas I-VI miały możliwość awansować do decydujących zmagań, które odbyły się 13-14 czerwca w Trójmieście. Sobota był dniem ćwierćfinałów, natomiast niedziela to już finałowe potyczki w Ergo Arenie.

- Mnie udało się zagrać w tej hali w barwach Sopotu w wieku 29 lat, a tutaj mogą to zrobić trzynastolatkowie, więc to coś niesamowitego. Ukłony dla sponsorów i organizatorów, że dzieci mają takie możliwości - przyznał Jakub Schenk z Energa Trefla Sopot, który był obecny na finałowym turnieju i wręczał nagrody najlepszym.

A wśród tych nagród był m.in. wyjazd do Stanów Zjednoczonych na obóz z Jeremym Sochanem! Dwójka najbardziej wyróżniających się zawodników z turnieju dziewcząt i chłopców oraz ich trenerzy będą mogli niebawem odwiedzić USA i zasmakować koszykówki rodem z NBA. Niektórym szczęśliwcom będzie też dane pojechać na krajowy obóz, co może stanowić pierwszy rok w stronę profesjonalnej kariery. Do tego należy dodać cenne nagrody rzeczowe, efektowne puchary i medale. Oprawa zawodów w Ergo Arenie też robiła niesamowite wrażenie.

- Mam dwójkę siedmiolatków, którzy są zafascynowani koszykówką, więc wspieram ich pasję, zaprowadzam ich na treningi. Podczas tego turnieju pokazuję im, jaką trzeba przejść drogę. Myślę, że to jest fajne przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że kilka osób z tego otoczenia zainteresuje się koszykówką na mocno i niedługo zobaczymy je na tej wspaniałej arenie również jako reprezentantów Polski - przyznała Anna Rogowska, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w skoku o tyczce z Aten, której również nie zabrakło na tym wydarzeniu.

Organizatorzy postarali się, aby uczestnicy meczów o brąz i złoto mogli poczuć się niczym gwiazdy NBA. Byli animatorzy, efekty audio-wizualne, cheerleaderki i mnóstwo innych atrakcji. To było jedno wielkie święto koszykówki dla najmłodszych.

- Możemy trafić do tych grup już na poziomie gminnym, a więc staramy się dojść nie tylko do tych najlepszych, ale zależy nam na tej masie dzieci, do których możemy trafić, bo koszykówka klubowa nie ma to szans. Jeremy Sochan grał w takich turniejach, a dzisiaj jest w NBA. Liczymy, że przynajmniej jedno dziecko zagra w Orlen Basket Lidze, jedno na europejskich parkietach, a jedno w NBA - przyznał Maciej Austen, organizator turnieju Orlen Orlik Basket Cup.

Dzieci, młodzież oraz opiekunowie i rodzice mówili jednym głosem - czegoś takiego w polskiej koszykówce nie było. Wraz z końcową syreną ostatniego meczu finałowego już zaczęło się odliczanie do kolejnej edycji Orlen Orlik Basket Cup by Jeremy Sochan, który doskonale łączy elementy sportu i rozrywki.

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Reportaż z finałowego turnieju Orlen Orlik Basket Cup by Jeremy Sochan w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport