Wielkimi krokami zbliża się najważniejszy turniej sezonu na trawie - Wimbledon. Zanim jednak do niego dojdzie, tenisistki szlifują formę w pomniejszych zawodach.

ZOBACZ TAKŻE: Co za wieści dla Igi Świątek! Znów będzie numerem jeden

Czołówka ranking WTA zjechała się do Berlina, aby wziąć udział w turnieju rangi 500. To jedna z ostatnich szans na przetarcie przed zawodami wielkoszlemowymi.

Przed rokiem w Berlinie najlepsza okazała się Marketa Vondrousova, która pokonała w finale Xinyu Wang.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sabalenka - Pegula na Polsatsport.pl.

psl, Polsat Sport