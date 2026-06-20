WTA w Nottingham: Emma Navarro - Marie Bouzkova. Relacja live i wynik na żywo

Obie tenisistki staną przed szansą wygrania czwartego turnieju w karierze. To będzie ich pierwsze spotkanie.

Navarro pokonała w półfinale Szwajcarkę Viktoriję Golubic 7:6, 6:2.



Z kolei Bouzkova okazała się lepsza od swojej rodaczki Karoliny Pliskovej 6:4, 6:1.

PAP