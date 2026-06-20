WTA w Nottingham: Emma Navarro - Marie Bouzkova. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Emma Navarro i Marie Bouzkova zagrają w finale tenisowego turnieju WTA na kortach trawiastych w Nottingham. Relacja live i wynik na żywo z meczu Navarro - Bouzkova na Polsatsport.pl.

Tenisistka w białej spódniczce i czarnej bluzce z rakietą w ręku na trawiastym korcie tenisowym, odbija piłkę.
fot. AFP

Obie tenisistki staną przed szansą wygrania czwartego turnieju w karierze. To będzie ich pierwsze spotkanie.

 

Navarro pokonała w półfinale Szwajcarkę Viktoriję Golubic 7:6, 6:2.

Z kolei Bouzkova okazała się lepsza od swojej rodaczki Karoliny Pliskovej 6:4, 6:1.

PAP
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