Zdobył dwa złote medale olimpijskie. Teraz kończy w wieku 38 lat

Z drużyną z Chicago, której był wieloletnim kapitanem, sięgnął po Puchar Stanleya w latach 2010, 2013 i 2015. W swoim pierwszym zwycięstwie zdobył Trofeum Conna Smythe'a dla najbardziej wartościowego zawodnika fazy play off.

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Przez 15 sezonów grał w Chicago, które wybrało go w drafcie w 2006 roku z trzecim numerem.

Bogatą kolekcję nagród uzupełniają dwa złote medale olimpijskie w Vancouver w 2010 roku i cztery lata później w Soczi oraz złoto w mistrzostwach świata w 2007 roku i srebro w 2008, a ponadto mistrzostwo świata juniorów do lat 20 w 2006 roku.

W ostatnim sezonie grał w barwach Winnipeg Jets. W sumie rozegrał 1149 meczów w sezonie zasadniczym ligi NHL, zdobywając łącznie 383 gole i notując 529 asyst. Dołożył kolejne 119 punktów w play off.

MS, PAP