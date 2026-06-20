Zdobył dwa złote medale olimpijskie. Teraz kończy w wieku 38 lat
Słynny hokeista Jonathan Toews ogłosił w mediach społecznościowych zakończenie kariery. 38-letni zawodnik trzykrotnie zdobył Puchar Stanleya z Chicago Blackhawks, a z reprezentacją Kanady wywalczył dwa złote medale olimpijskie.
Z drużyną z Chicago, której był wieloletnim kapitanem, sięgnął po Puchar Stanleya w latach 2010, 2013 i 2015. W swoim pierwszym zwycięstwie zdobył Trofeum Conna Smythe'a dla najbardziej wartościowego zawodnika fazy play off.
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Przez 15 sezonów grał w Chicago, które wybrało go w drafcie w 2006 roku z trzecim numerem.
Bogatą kolekcję nagród uzupełniają dwa złote medale olimpijskie w Vancouver w 2010 roku i cztery lata później w Soczi oraz złoto w mistrzostwach świata w 2007 roku i srebro w 2008, a ponadto mistrzostwo świata juniorów do lat 20 w 2006 roku.
W ostatnim sezonie grał w barwach Winnipeg Jets. W sumie rozegrał 1149 meczów w sezonie zasadniczym ligi NHL, zdobywając łącznie 383 gole i notując 529 asyst. Dołożył kolejne 119 punktów w play off.Przejdź na Polsatsport.pl