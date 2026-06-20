Znamy brązowych medalistów Ekstraligi rugby

Orkan świetnie rozpoczął spotkanie. Już w 12. minucie prowadził 19:0. Szczególnie efektowna była akcja, po której zespół z Mazowsza po raz trzeci znalazł się z piłką w polu punktowym rywala. Artur Fursenko wykonał wówczas długi rajd lewym skrzydłem, którego żaden z graczy z Gdyni nie potrafił przerwać.

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Potem było 31:0, ale do przerwy 31:12.

Druga połowa była wyrównana, lecz zespół z Trójmiasta nie zdołał odrobić strat.

Orkan półfinałową rywalizację przegrał z Energą Ogniwem Sopot. Pierwszy mecz Sochaczewianie wygrali u siebie 24:14. W rewanżowym pojedynku prowadzili w Sopocie 19:7 i wydawało się, że będą grać o złoty medal. Tymczasem Ogniwo wygrało 42:26 i cieszyło się z awansu. Z kolei Arka dwa razy przegrała z Awentą Pogonią Siedlce (mistrzem Polski).

Orlen Orkan Sochaczew – Life Style Catering Arka Gdynia 45:29 (31:12)

Orlen Orkan Sochaczew: Harrison Astley 10, Kacper Wróbel 10, Artur Fursenko 5, Marcel Marczewski 5, Andre Meyer 5, Bartłomiej Sadowski 5, Franciszek Szymański 5.

Life Style Catering Arka Gdynia: Philip Filipo 10, Eujaan Botha 5, Oskar Derwis 5, Oskar Zypper 5, Dawid Banaszek 4.

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Końcowa kolejność ekstraligi rugby w sezonie 2025/26:

1. Awenta Pogoń Siedlce - mistrz Polski

2. Energa Ogniwo Sopot

3. Orlen Orkan Sochaczew

4. Life Style Catering Arka Gdynia

5. WizjaMed Grot Budowlani Łódź

6. Juvenia Kraków

7. Edach Budowlani Lublin

8. Lechia Gdańsk

9. Budmex Rugby Białystok

10. AZS AWF Warszawa

PAP