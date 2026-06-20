Zwycięski gol w drugiej minucie! Maroko z triumfem nad Szkocją

Piłka nożna

Reprezentacja Maroka pokonała 1:0 Szkocję w drugim meczu obu drużyn na mistrzostwach świata. Zwycięską bramkę dla ekipy z Afryki już w drugiej minucie zdobył Ismael Saibari

Grupa piłkarzy Maroka w czerwonych strojach świętuje zdobycie bramki na murawie stadionu.
fot. PAP/EPA
Zwycięski gol w drugiej minucie! Maroko z triumfem nad Szkocją

Po pierwszej kolejce w tabeli grupy C na mistrzostwach świata liderowała Szkocja. Wyspiarze wcześniej bowiem skromnie, bo 1:0, pokonali Haiti. Maroko natomiast zremisowało 1:1 z Brazylią.

 

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W starciu obu tych zespołów wynik już w drugiej minucie otworzyli Afrykańczycy. Konkretnie, za sprawą Ismaela Saibariego, któremu asystował Brahim Diaz.

 

W kolejnych fragmentach tempo spotkania nie należało do najwyższych. Żadna z ekip nie była w stanie wypracować sobie dogodnej sytuacji.

 

Pod koniec pierwszej połowy i na początku drugiej sędzia spotkania Ilgiz Tantashev dwukrotnie podbiegał do monitora VAR, by sprawdzić potencjalny rzut karny dla Szkotów. W obu przypadkach obyło się bez "11".

 

Ostatecznie Maroko utrzymało korzystny rezultat do samego końca i triumfowało 1:0. "Lwy Atlasu" przed ostatnią serią gier, w której zmierzą się z Haiti, mają na swoim koncie cztery punkty. Szkoci pozostają z trzema, a ich kolejnymi rywalami będą Brazylijczycy.

 

Szkocja - Maroko 0:1 (0:1)

 

Bramki: Ismael Saibari 2.

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MAROKOMŚ 2026PIŁKA NOŻNASZKOCJA
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