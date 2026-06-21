1000. mecz na mundialu nie zawiódł! Japończycy skradli show

Japończycy dominowali niemal w każdym aspekcie boiskowego rzemiosła. Tunezyjczycy oddali zaledwie dwa strzały przez 90 minut i wykonali o ponad 200 podań mniej od rywala.

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Japonia weszła w spotkanie bardzo zmotywowana - w czwartej minucie wynik otworzył Daichi Kamada, a chwilę po pierwszych 30 minutach było już 2:0 za sprawą Ayase Uedy.

W drugiej części podopieczni Hajimy Moriyasu dalej byli głodni gry. W 69. minucie na listę strzelców wpisał się Junya Ito, natomiast Ueda - tym razem - popisał się ostatnim podaniem.

Zwieńczeniem genialnego meczu w wykonaniu Uedy była sytuacja z 84. minuty. Wówczas wizjonerskie podanie lobem z prawej flanki posłał Koki Ogawa. Ueda uderzył głową po dalszym słupku, a piłkę nieumiejętnie próbowało wybić dwóch obrońców. Dzięki temu trafieniu Japonia zrównała z Holandią pod względem różnicy bramek.

Po dwóch kolejkach, obie reprezentacje mają w swoim dorobku cztery punkty. Szwedzi mają trzy "oczka", Tunezja nie zdołała uzbierać ani jednego i przekreśliła swoje szanse na awans z grupy.

Warto dodać, że po porażce 1:5 ze Szwecją zwolniony został selekcjoner Tunezji Sabri Lamouchi i awaryjnie dogadano się z jego rodakiem, Herve Renardem, który miał uratować mundial tamtejszej reprezentacji. W dwóch meczach strzelili tylko gola i stracili aż dziewięć.

Tunezja - Japonia 0:4 (0:2)

Bramki: Daichi Kamada 4, Ayase Ueda 31, 83, Junya Ito 69

Tunezja: Aymen Dahmen - Ali Abdi (Elias Achouri 90), Montassar Talbi, Omar Rekik, Dylan Bronn (Mohamed Amine Ben Hmida 45), Yan Valery - Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri (Rani Khedira 90), Anis Slimane, Sebastian Tounekti (Firas Chaouat 64) - Elias Saad (Ismael Gharbi 45)

Japonia: Zion Suzuki - Kou Itakura, Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu (Ayumu Seko 78) - Ao Tanaka, Ritsu Doan (Yukinari Sugawara 74), Keito Nakamura (Yuito Suzuki 78), Junya Ito, Daichi Kamada (Junnosuke Suzuki 74), Kaishu Sano - Ayase Ueda (Keisuke Goto 84)

Sędzia: Istvan Kovacs (Rumunia)

Widzów: 51 243

MS, Polsat Sport