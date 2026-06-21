A jednak! Serena Williams zagra w singlu na Wimbledonie

Tenis

44-letnia amerykańska tenisistka Serena Williams dostała od organizatorów tzw. dziką kartę i wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie w grze singlowej. Wygrywała ten turniej siedmiokrotnie, po raz ostatni w 2016 roku. Z "dziką kartą" zagra też Maja Chwalińska.

Serena Williams, jedna z najlepszych tenisistek w historii, świętuje punkt podczas meczu.
fot. PAP/EPA
Serena Williams jest jedną z najlepszych tenisistek w historii

Po raz ostatni w grze pojedynczej zagrała 3 września 2022 roku, gdy w trzeciej rundzie US Open przegrała z Australijką Ajlą Tomljanovic. W tym roku wystąpił w jednym meczu deblowym.

 

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Serena Williams jest jedną z najlepszych tenisistek w historii. Amerykanka wygrała najwięcej turniejów Wielkiego Szlema - aż 23, w tym siedem razy Australian Open, trzykrotnie French Open, siedmiokrotnie Wimbledon oraz sześć razy US Open. Ostatnie takie zwycięstwo odniosła w 2017 roku w Melbourne.

 

Wimbledoński turniej rozpocznie się 29 czerwca. Tytułu w kobiecym singlu bedzie broniła Iga Świątek.

 

Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

KP, PAP
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SERENA WILLIAMSTENISTURNIEJE ATP I WTA
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