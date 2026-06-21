A jednak! Serena Williams zagra w singlu na Wimbledonie

Po raz ostatni w grze pojedynczej zagrała 3 września 2022 roku, gdy w trzeciej rundzie US Open przegrała z Australijką Ajlą Tomljanovic. W tym roku wystąpił w jednym meczu deblowym.

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Serena Williams jest jedną z najlepszych tenisistek w historii. Amerykanka wygrała najwięcej turniejów Wielkiego Szlema - aż 23, w tym siedem razy Australian Open, trzykrotnie French Open, siedmiokrotnie Wimbledon oraz sześć razy US Open. Ostatnie takie zwycięstwo odniosła w 2017 roku w Melbourne.

Wimbledoński turniej rozpocznie się 29 czerwca. Tytułu w kobiecym singlu bedzie broniła Iga Świątek.

Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

KP, PAP