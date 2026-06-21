Aktualna tabela Ligi Narodów. Które miejsce zajmuje reprezentacja Polski po drugim tygodniu?

Drugi tydzień rywalizacji siatkarek w Lidze Narodów toczył się od 17 do 21 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski zmagania w tej edycji rozpoczęła w chińskim mieście Nankin, a na drugi tydzień pozostała w Azji, a konkretniej w Bangkoku.

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W pierwszym tygodniu drużyna Stefano Lavariniego pokonała Belgię 3:2, Czechy 3:0, Serbię 3:2 i przegrała z Chinami 1:3.

W Tajlandii polskie siatkarki mierzyły się kolejno z Bułgarią, Ukrainą, Holandią oraz Kanadą. Triumfowały trzykrotnie - z Bułgarkami, Ukrainkami oraz Holenderkami - nie tracąc przy tym nawet punktu. Potknięcie przydarzyło im się na sam koniec; w starciu z Kanadyjkami przegrały po tie-breaku.

Jak wygląda aktualna tabela po drugim tygodniu Ligi Narodów?

Tabela Ligi Narodów siatkarek. Miejsce Polski:

KP, Polsat Sport