Aktualna tabela Ligi Narodów. Które miejsce zajmuje reprezentacja Polski po drugim tygodniu?

Siatkówka

Zakończył się drugi tydzień zmagań Ligi Narodów siatkarek. Które miejsce w tabeli zajmuje reprezentacja Polski? Sprawdź aktualną tabelę Ligi Narodów.

Cztery siatkarki reprezentacji Polski świętujące zwycięstwo na boisku.
fot. FIVB
Siatkarki reprezentacji Polski świętują zwycięstwo w Lidze Narodów

Drugi tydzień rywalizacji siatkarek w Lidze Narodów toczył się od 17 do 21 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski zmagania w tej edycji rozpoczęła w chińskim mieście Nankin, a na drugi tydzień pozostała w Azji, a konkretniej w Bangkoku.

 

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W pierwszym tygodniu drużyna Stefano Lavariniego pokonała Belgię 3:2, Czechy 3:0, Serbię 3:2 i przegrała z Chinami 1:3.

 

W Tajlandii polskie siatkarki mierzyły się kolejno z Bułgarią, Ukrainą, Holandią oraz Kanadą. Triumfowały trzykrotnie - z Bułgarkami, Ukrainkami oraz Holenderkami - nie tracąc przy tym nawet punktu. Potknięcie przydarzyło im się na sam koniec; w starciu z Kanadyjkami przegrały po tie-breaku.

 

Jak wygląda aktualna tabela po drugim tygodniu Ligi Narodów?

Tabela Ligi Narodów siatkarek. Miejsce Polski:

 

Reprezentacja Polski siatkarek zajmuje czwarte miejsce w tabeli Ligi Narodów
KP, Polsat Sport
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LIGA NARODÓWREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
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