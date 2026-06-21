Alarm przed finałem w Berlinie! Organizatorzy musieli ewakuować obiekt

Tenis

Finałowe spotkanie turnieju WTA 500 w Berlinie Jessica Pegula - Linda Noskova może nie dojść do skutku. Organizatorzy opublikowali oficjalny komunikat, w którym podali, że warunki atmosferyczne zmusiły ich do ewakuowania obiektu.

Widok na kort tenisowy z trybunami, na których siedzą widzowie. Część osób ma rozłożone parasole.
fot. AFP
Finał turnieju w Berlinie zagrożony

Powodem przesunięcia finału były gwałtowne burze, które przeszły przez Niemcy. Organizatorzy musieli ewakuować teren turnieju jako środek zapobiegawczy. 

 

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"Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować za współpracę podczas ewakuacji obiektu turniejowego. Bezpieczeństwo wszystkich odwiedzających zawsze było i pozostaje naszym najwyższym priorytetem" - poinformowano.

 

Podano, że oprócz uszkodzeń części infrastruktury ucierpiały również systemy techniczne. Obiekt został zamknięty.

 

Wielki finał miał odbyć się w niedzielę o godz. 12.00. Został jednak przełożony i nie rozpocznie się przed godz. 16.00

HP, Polsat Sport
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JESSICA PEGULALINDA NOSKOVATENISTURNIEJE ATP I WTAWTA BERLIN
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