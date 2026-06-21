Alarm przed finałem w Berlinie! Organizatorzy musieli ewakuować obiekt
Finałowe spotkanie turnieju WTA 500 w Berlinie Jessica Pegula - Linda Noskova może nie dojść do skutku. Organizatorzy opublikowali oficjalny komunikat, w którym podali, że warunki atmosferyczne zmusiły ich do ewakuowania obiektu.
Powodem przesunięcia finału były gwałtowne burze, które przeszły przez Niemcy. Organizatorzy musieli ewakuować teren turnieju jako środek zapobiegawczy.
ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek musi na to bardzo uważać. Wpadka może mieć poważne konsekwencje
"Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować za współpracę podczas ewakuacji obiektu turniejowego. Bezpieczeństwo wszystkich odwiedzających zawsze było i pozostaje naszym najwyższym priorytetem" - poinformowano.
Podano, że oprócz uszkodzeń części infrastruktury ucierpiały również systemy techniczne. Obiekt został zamknięty.
Wielki finał miał odbyć się w niedzielę o godz. 12.00. Został jednak przełożony i nie rozpocznie się przed godz. 16.00Przejdź na Polsatsport.pl