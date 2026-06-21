Szybki finał w Halle. Niespodziewany zwycięzca turnieju

Tenis

Amerykanin Frances Tiafoe pokonał rodaka Taylora Fritza 6:4, 6:4 w finale turnieju ATP 500 na trawiastych kortach w Halle.

Tenisista Frances Tiafoe w akcji, uderzający piłkę rakietą podczas meczu.
fot. PAP
Frances Tiafoe pokonał Taylora Fritza w finale turnieju w Halle

W trwającym niewiele ponad godzinę meczu zajmujący 26. miejsce w światowym rankingu Tiafoe w każdym secie raz przełamał serwis wyżej notowanego Fritza (9. ATP), co przesądziło o zwycięstwie. To jego czwarty wygrany turniej w karierze. W dziewiątym pojedynku z Fritzem okazał się lepszy dopiero po raz drugi.

 

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Hubert Hurkacz w 2. rundzie przegrał z Niemcem Danielem Altmaierem, który w półfinale uległ Tiafoe.

 

Wyniki finału:

 

Frances Tiafoe (USA) - Taylor Fritz (USA, 5) 6:4, 6:4

psl, Polsat Sport
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ATP W HALLEFRANCES TIAFOETENISTURNIEJE ATP I WTA
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