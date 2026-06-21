Szybki finał w Halle. Niespodziewany zwycięzca turnieju
Amerykanin Frances Tiafoe pokonał rodaka Taylora Fritza 6:4, 6:4 w finale turnieju ATP 500 na trawiastych kortach w Halle.
Frances Tiafoe pokonał Taylora Fritza w finale turnieju w Halle
W trwającym niewiele ponad godzinę meczu zajmujący 26. miejsce w światowym rankingu Tiafoe w każdym secie raz przełamał serwis wyżej notowanego Fritza (9. ATP), co przesądziło o zwycięstwie. To jego czwarty wygrany turniej w karierze. W dziewiątym pojedynku z Fritzem okazał się lepszy dopiero po raz drugi.
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Hubert Hurkacz w 2. rundzie przegrał z Niemcem Danielem Altmaierem, który w półfinale uległ Tiafoe.
Wyniki finału:
Frances Tiafoe (USA) - Taylor Fritz (USA, 5) 6:4, 6:4Przejdź na Polsatsport.pl
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