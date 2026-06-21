Co za emocje w Londynie! ATP w Queens rozstrzygnięte
Argentyńczyk Francisco Cerundolo triumfował w tenisowym turnieju ATP 500 na trawiastych kortach Queen’s Clubu w Londynie. W finale pokonał Amerykanina Tommy’ego Paula 6:7 (4-7), 6:4, 6:3.
Francisco Cerundolo świętuje zwycięstwo w turnieju ATP
27-letni Cerundolo, który był rozstawiony z "siódemką", wygrał piątą imprezę cyklu ATP Tour w karierze. Jedną z nich był trzy lata temu turniej na trawie w Eastbourne, gdzie również w decydującym spotkaniu okazał się lepszy od Paula.
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W niedzielę Argentyńczyk ustanowił ich wzajemny bilans na 6-2.
W pierwszej rundzie w Londynie odpadł Kamil Majchrzak.
Francisco Cerundolo - Tommy Paul 6:7 (4-7), 6:4, 6:3Przejdź na Polsatsport.pl
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