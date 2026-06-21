Co za emocje w Londynie! ATP w Queens rozstrzygnięte

27-letni Cerundolo, który był rozstawiony z "siódemką", wygrał piątą imprezę cyklu ATP Tour w karierze. Jedną z nich był trzy lata temu turniej na trawie w Eastbourne, gdzie również w decydującym spotkaniu okazał się lepszy od Paula.

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W niedzielę Argentyńczyk ustanowił ich wzajemny bilans na 6-2.

W pierwszej rundzie w Londynie odpadł Kamil Majchrzak.

Francisco Cerundolo - Tommy Paul 6:7 (4-7), 6:4, 6:3

KP, PAP