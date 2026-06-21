Co za emocje w Londynie! ATP w Queens rozstrzygnięte

Tenis

Argentyńczyk Francisco Cerundolo triumfował w tenisowym turnieju ATP 500 na trawiastych kortach Queen’s Clubu w Londynie. W finale pokonał Amerykanina Tommy’ego Paula 6:7 (4-7), 6:4, 6:3.

Francisco Cerundolo w białej koszulce z uniesionymi pięściami, krzyczący z radości podczas meczu tenisowego.
fot. PAP/EPA
Francisco Cerundolo świętuje zwycięstwo w turnieju ATP

27-letni Cerundolo, który był rozstawiony z "siódemką", wygrał piątą imprezę cyklu ATP Tour w karierze. Jedną z nich był trzy lata temu turniej na trawie w Eastbourne, gdzie również w decydującym spotkaniu okazał się lepszy od Paula.

 

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W niedzielę Argentyńczyk ustanowił ich wzajemny bilans na 6-2.

 

W pierwszej rundzie w Londynie odpadł Kamil Majchrzak.

 

Francisco Cerundolo - Tommy Paul 6:7 (4-7), 6:4, 6:3

KP, PAP
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FRANCISCO CERUNDOLOTENISTURNIEJE ATP I WTA
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