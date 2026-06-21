Co za mecz w Berlinie! Czeszka najlepsza w opóźnionym finale

21-letnia Noskova wygrała drugi turniej cyklu WTA w karierze. W finale okazała się lepsza od Peguli, która w sobotę pokonała liderkę światowego rankingu, Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Mecz trwał równo dwie godziny.

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W Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie. W niedzielę Polka wystąpiła w turnieju w niemieckim Bad Homburg, ale z powodu deszczu jej mecz 1. rundy z Naomi Osaką został przerwany, a następnie przeniesiony na poniedziałek przy prowadzeniu japońskiej tenisistki 5:4 w pierwszym secie.

Linda Noskova - Jessica Pegula 6:4, 4:6, 6:3

KP, PAP