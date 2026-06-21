Co za mecz w Berlinie! Czeszka najlepsza w opóźnionym finale

Tenis

Czeszka Linda Noskova pokonała Amerykankę Jessicę Pegulę 6:4, 4:6, 6:3 w finale turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie. Mecz był opóźniony o sześć godzin z powodu ulewy nad stolicą Niemiec.

Tenisistka całuje złotego słonia, trofeum turnieju Berlin Tennis Open.
fot. PAP/EPA
Linda Noskova wygrała turniej WTA w Berlinie

21-letnia Noskova wygrała drugi turniej cyklu WTA w karierze. W finale okazała się lepsza od Peguli, która w sobotę pokonała liderkę światowego rankingu, Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Mecz trwał równo dwie godziny.

 

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W Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie. W niedzielę Polka wystąpiła w turnieju w niemieckim Bad Homburg, ale z powodu deszczu jej mecz 1. rundy z Naomi Osaką został przerwany, a następnie przeniesiony na poniedziałek przy prowadzeniu japońskiej tenisistki 5:4 w pierwszym secie.

 

Linda Noskova - Jessica Pegula 6:4, 4:6, 6:3

KP, PAP
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LINDA NOSKOVATENISTURNIEJE ATP I WTA
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