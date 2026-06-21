Curacao z pierwszym punktem na MŚ! Bramkarz bohaterem. Otarł się o rekord

Po pierwszej kolejce fazy grupowej oba zespoły pozostawały bez zdobyczy punktowej. Debiutanci na mundialu przegrali aż 1:7 z mistrzami świata z 2014 roku, Niemcami, natomiast ich niedzielni rywale ulegli Wybrzeżu Kości Słoniowej 0:1 po golu Amada Diallo w 90. minucie spotkania.

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Już w drugiej minucie meczu doskonałą okazję na otwarcie wyniku miał Enner Valencia. 36-latek nie trafił jednak do siatki w sytuacji sam na sam z bramkarzem, ponieważ świetną interwencją popisał się Eloy Room.

Mimo wielu okazji na zdobycie gola, Ekwador nie był w stanie wypracować sobie bramkowej przewagi przed przerwą. Podopieczni Dicka Advocaata również potrafili zagrozić bramce rywala, jednak brak skuteczności okazał się kluczowy, biorąc pod uwagę, że przez większość pierwszej połowy byli oni w głębokiej defensywie.

Po przerwie wysokie tempo spotkania nie spadło. "La Tricolor" wciąż próbowali przebić się przez szczelną defensywę Curacao, dowodzoną przez doskonale dysponowanego Rooma.

Ostatecznie 37-letni golkiper zachował czyste konto i popisał się 15 obronionymi strzałami, a do rekordu mundialu pod tym względem zabrakło mu zaledwie jednej parady. Od mundialu w 2014 roku rekord należy do Tima Howarda, który popisał się 16 udanymi interwencjami w meczu 1/8 finału pomiędzy USA a Belgią.

To pierwszy punkt zdobyty przez Curacao w historii mistrzostw świata.

Ekwador - Curacao 0:0 (0:0)

Ekwador: Hernan Galindez - Alan Franco (83. Angelo Preciado), Willian Pacho, Piero Hincapie - Jordy Alcivar (46. Kevin Rodriguez) - John Yeboah (89. Jordy Caicedo), Moises Caicedo, Pedro Vite, Pervis Estupinan (71. Nilson Angulo) - Gonzalo Plata, Enner Valencia.

Curacao: Eloy Room - Joshua Brenet, Jurien Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus, Deveron Fonville (75. Roshon van Eijma) - Tahith Chong (75. Jearl Margaritha), Livano Comenencia (83. Godfried Roemeratoe), Leandro Bacuna, Juninho Bacuna (75. Kenji Gorre) - Jurgen Locadia (83. Gervane Kastaneer).

Żółte kartki: Jordy Alcivar - Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Jurien Gaari, Gervane Kastaneer.

Sędziował: Ma Ning (Chiny).

ŁO, Polsat Sport