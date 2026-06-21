Drakońska kara dla tenisisty! ATP zareagowało po skandalicznym wywiadzie na korcie

Corentin Moutet pokonał Giovanniego Mpetshi Perricarda w pierwszej rundzie turnieju ATP w Londynie 6:7 (5), 6:4, 7:6 (5). Tuż po zakończeniu spotkania sprawił, że zrobiło się o nim głośno.

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Podczas wywiadu na korcie tenisiście wyrwało się przekleństwo. Prowadząca rozmowę zwróciła mu uwagę, prosząc, by nie używał niecenzuralnych zwrotów. Francuz postanowił jednak zrobić odwrotnie i kilkukrotnie wypowiedział to samo słowo.

Serwis BBC Sport poinformował, że władze ATP były bezlitosne i nałożyły na niego karę finansową w wysokości 40 tys. dolarów. "To maksymalna kara za niesportowe zachowanie" - przekazano, zaznaczając, że stracił niemal całą nagrodę pieniężną za ten turniej.

Podano, że Moutet odwołał się od decyzji, ale na razie nie doczekał się odpowiedzi. Zresztą tuż po wywiadzie napisał na Instagramie, że tylko żartował i ma nadzieję, że nikt nie poczuł się urażony.

27-latek po pokonaniu Mpetshi Perricarda przegrał z Alejandro Davidovichem Fokiną i odpadł z rywalizacji w Londynie. Już w poniedziałek zmierzy się z Martonem Fucsovicsem na otwarcie turnieju ATP w Mallorce.

HP, Polsat Sport