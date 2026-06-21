Belgowie w swoim pierwszym spotkaniu na amerykańskim mundialu zremisowali 1:1 z Egiptem. Irańczycy po pierwszej kolejce także mieli na koncie jeden punkt za remis 2:2 z Nową Zelandią. Zdecydowanym faworytem meczu była europejska kadra, która już przed startem turnieju określana była jako pewniak do wyjścia z grupy G.

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To ekipa prowadzona przez Rudiego Garcię miała więcej z gry w pierwszych 30 minutach rywalizacji, a sporo pracy miał irański bramkarz Alireza Beiranvand. Trudniejszą interwencję wykonał jednak w 14. minucie Thibaut Courtois, który odbił na rzut rożny sytuacyjny strzał Kanaaniego. W 25. minucie Belg wyciągnął nawet piłkę z siatki, ale bramka dla Iranu nie została uznana. Zespół z Azji pomysłowo wykonał rzut wolny, zagrywając prostopadłe podanie do Mehdiego Taremiego, ale ten znajdował się na minimalnym spalonym. W końcówce pierwszej połowy jeszcze jedną dobrą okazję dla Belgii zmarnował Maxim De Cuyper, a po 8 minutach doliczonego czasu Dario Herrera zakończył bezbramkową odsłonę.

Po przerwie obie drużyny nadal miały liczne okazje do tego, by wreszcie otworzyć wynik. Courtois znowu genialnie zatrzymał Taremiego, ale jego obronę tym razem przebił Beiranvand, który jakimś cudem obronił strzał De Cuypera z pola karnego. Belgowie naciskali coraz mocniej, trener Garcia szukał nowych rozwiązań, ale efektu nadal nie było. W 66. minucie błąd popełnił za to Nathan Ngoy, który nie potrafił opanować piłki, co wykorzystał Taremi. Irańczyk uciekał młodemu obrońcy, a ten faulował wychodzącego na czystą pozycję snajpera. Czerwona kartka dla Ngoya była oczywistością.

Iran nie rzucił się do huraganowych ataków grając w liczebnej przewadze, czekając na złotą okazję do wyprowadzenia zabójczego ciosu. Irańczycy próbowali strzałów z dystansu, ale pewnie bronił Courtois. Reprezentanci Belgii otrząsnęli się po chwilowym szoku, a w 85. minucie swoją okazję ponownie miał De Cuyper, który tego dnia nie miał jednak patentu na Beiranvanda. Ostatecznie spotkanie zakończyło się rezultatem 0:0, a to oznacza, że zarówno Belgia, jak i Iran mają po 2 punkty po 2 kolejkach mundialu.



Belgia - Iran 0:0

Belgia: Courtois - Meunier (58' Castagne), Ngoy, Mechele, De Cuyper - Raskin (58' Vanaken), Tielemans - Saelemaekers (58' Lukebakio), De Bruyne (87' Fernandez-Pardo), Trossard, Lukaku (73' Theate).

Iran: Beiranvand - Hardani (46' Alireza), Kanaani, Khalizadeh, Nemati, Hajsafi (66' Mohammadi) - Rezaeian, Ghoddos (79' Moghanlou), Ezatolahi, Mohebi (66 Torabi) - Taremi.

Sędzia: Darío Herrera (Argentyna)

Żółte kartki: Lukaku, Ezatolahi

Czerwona kartka: Ngoy (66', Belgia)

psl, Polsat Sport