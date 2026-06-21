Finał WTA w Berlinie: Jessica Pegula - Linda Noskova. Relacja live i wynik na żywo

W finale Amerykanka zagra z Czeszką Lindą Noskovą, która w półfinale wygrała z Alexandrą Ealą z Filipin 6:2, 6:4.

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Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.

Turniej w Niemczech jest dla zawodniczek ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami Wimbledonu. Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jessica Pegula - Linda Noskova na Polsatsport.pl.

BS, PAP