Francesco Cataluccio w Polsat Sport Talk. Gdzie obejrzeć?

​Tematem rozmowy będzie głęboki kryzys włoskiego futbolu oraz sportowe i społeczne przemiany w Polsce.



Dlaczego utytułowana Squadra Azzurra po raz trzeci z rzędu nie awansowała na mundial?

Jak nasz kraj zmienił się w oczach uważnego włoskiego obserwatora i jaką rolę w integracji społeczeństwa odgrywa dziś sport?



Polsat Sport Talk w poniedziałek o 11:00 w Polsacie Sport 2 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.

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