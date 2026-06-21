Francesco Cataluccio w Polsat Sport Talk. Gdzie obejrzeć?

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Gościem Marcina Lepy w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie włoski wydawca i pisarz, autor prac o historii, kulturze i literaturze środkowoeuropejskiej, Francesco Cataluccio. Transmisja w poniedziałek o 11:00 w Polsacie Sport 2 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.

Grafika z napisem "polsat sport talk" między dwoma pustymi krzesłami studyjnymi na granatowym tle z niebieskimi i pomarańczowymi pasami.
fot. Polsat Sport
Polsat Sport Talk

​Tematem rozmowy będzie głęboki kryzys włoskiego futbolu oraz sportowe i społeczne przemiany w Polsce.


Dlaczego utytułowana Squadra Azzurra po raz trzeci z rzędu nie awansowała na mundial?

 

Jak nasz kraj zmienił się w oczach uważnego włoskiego obserwatora i jaką rolę w integracji społeczeństwa odgrywa dziś sport?


Polsat Sport Talk w poniedziałek o 11:00 w Polsacie Sport 2 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.

Polsat Sport
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