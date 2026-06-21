Francesco Cataluccio w Polsat Sport Talk. Gdzie obejrzeć?
Gościem Marcina Lepy w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie włoski wydawca i pisarz, autor prac o historii, kulturze i literaturze środkowoeuropejskiej, Francesco Cataluccio. Transmisja w poniedziałek o 11:00 w Polsacie Sport 2 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.
Polsat Sport Talk
Tematem rozmowy będzie głęboki kryzys włoskiego futbolu oraz sportowe i społeczne przemiany w Polsce.
Dlaczego utytułowana Squadra Azzurra po raz trzeci z rzędu nie awansowała na mundial?
Jak nasz kraj zmienił się w oczach uważnego włoskiego obserwatora i jaką rolę w integracji społeczeństwa odgrywa dziś sport?
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Polsat Sport Talk w poniedziałek o 11:00 w Polsacie Sport 2 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.
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