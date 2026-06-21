Fręch - Osaka. Wynik meczu. Kto wygrał?

Tenis

Magdalena Fręch - Naomi Osaka to niezwykle ciekawie zapowiadający się mecz podczas turnieju WTA Bad Homburg. Kto wygrał mecz Fręch - Osaka? Jaki był wynik?

Kobieta w okularach przeciwsłonecznych siedzi na plaży i uśmiecha się do obiektywu.
fot. Instagram
Fręch - Osaka. Wynik meczu. Kto wygrał?

Ruszają zmagania na kortach trawiastych w aktualnie trwającym sezonie tenisowym. W turnieju WTA Bad Homburg w Niemczech udział weźmie wiele gwiazd światowego tenisa. Już na początku dojdzie do niezwykle ciekawie zapowiadającego się spotkania - Magdalena Fręch zmierzy się z Japonką Naomi Osaką.

 

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Osaka to była liderka rankingu WTA - była najlepszą tenisistką świata w 2019 roku. 28-latka to czterokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych - dwa razy wygrała Australian Open i również dwukrotnie triumfowała w US Open.

 

Do tej pory Fręch i Osaka nie miały okazji ze sobą rywalizować. Jak będzie w ich pierwszym bezpośrednim starciu?

Fręch - Osaka. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Fręch - Osaka w WTA Bad Homburg poznamy w niedzielę 21 czerwca. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy od razu po zakończeniu starcia.

Polsat Sport
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MAGDALENA FRĘCHNAOMI OSAKATENISTURNIEJE ATP I WTA
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