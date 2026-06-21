Hiszpania przeszła do działania! Pogrom w grupie H

Wszystkie drużyny występujące w grupie H mistrzostw świata po pierwszej kolejce miały na swoim koncie po jednym punkcie. Hiszpanie byli niezwykle rozczarowani po bezbramkowym remisie z Wyspami Zielonego Przylądka i nie mogli sobie pozwolić na kolejną wpadkę. Saudyjczycy liczyli na kolejne szczęśliwe spotkanie, po tym jak w pierwszej serii zabrali dwa punkty Urugwajczykom.

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Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego tym razem od pierwszej minuty miała w swoich szeregach Lamine Yamala, a nastoletni talizman Hiszpanów szybko dał o sobie znać. W 10. minucie skrzydłowego Barcelony perfekcyjnym podaniem wzdłuż bramki obsłużył Mikel Oyarzabal, a Yamal dopełnił formalności. Pierwszy gol Hiszpanii na mundialu 2026 stał się faktem.

Na drugiego nie trzeba było czekać już tak długo. W 21. minucie Oyarzabal odnalazł się najlepiej w zamieszaniu po rzucie rożnym, uprzedził obrońcę i z bliska pokonał Al Owaisa. Krytykowany przez opinię publiczną po meczu z Kabowerdeńczykami napastnik tak wziął sobie do serca słowa krytyki, że w 24. minucie po raz kolejny trafił do siatki. Gol na 3:0 to znowu trafienie z bliskiej odległości, tym razem po ładnej zespołowej akcji i asyście Daniego Olmo. Przy takim wyniku obie ekipy udały się na pierwszą przerwę na nawodnienie.

W 36. minucie po błędzie Al Owaisa napastnik "La Furia Roja" powinien miec klasycznego hat-tricka, ale trafił z ostrego kąta tylko w poprzeczkę. W kolejnych, nieco sennych minutach pierwszej połowy bramki nie padły i po 45 minutach rywalizacji zespół Luisa de la Fuente prowadził trzema trafieniami.

W przerwie hiszpański selekcjoner zdjął z boiska strzelców goli, ale bramki nadał padały. Już cztery minuty po starcie drugiej części Marc Cucurella uderzył bez przyjęcia po dośrodkowaniu z kornera, piłka odbiła się od Tambaktiego i wpadła do saudyjskiej bramki. Skuteczności po wejściu na murawę brakowało za to Ferranowi Torresowi, który marnował dobre sytuacje.

W pewnym momencie z boiska zaczęło bardzo mocno wiać nudą. Hiszpanie specjalnie nie kwapili się, by strzelać kolejne gole, a ich rywale skrupulatnie pilnowali własnej szesnastki. W doliczonym czasie do siatki trafił jeszcze Torres, ale był na minimalnym spalonym i nie mógł cieszyć się z bramki. Mistrzowie Europy chwilę później wpadli sobie jednak w ramiona po pewnej wygranej 4:0, która dała im pozycję lidera grupy H.

Hiszpania - Arabia Saudyjska 4:0 (3:0)

Bramki: Lamine Yamal (10'), Mikel Oyarzabal (21', 24'), Hassan Tambakti (49' sam.)

Hiszpania: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Pedri (71' Ruiz), Rodri, Olmo (61' Williams) - Yamal (46' Pino), Oyarzabal (46' Ferran), Baena (61' Merino).

Arabia Saudyjska: Al Owais - Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Al Amri (61' Hejji), Al Harbi - Nasser Al Dawsari (90' Al Gannam), Al Khaibari (46' Kanno), Al Juwayr (46' Al Hamdan) - Al Buraikan (61' Al Shamat), Salem Al Dawsari.

Sędzia: Raphael Claus (Brazylia)

Żółte kartki: Salem Al Dawsari, Kanno

psl, Polsat Sport