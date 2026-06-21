Kanadyjki przechyliły szalę. Zawisza z wygraną w klasyfikacji medalowej MP w Bydgoszczy

Ponad 410 zawodników z 33 klubów wystartowało w weekend w Bydgoszczy w 89. edycji mistrzostw kraju. Trzeci rok z rzędu miejscem walki o medale seniorskich MP był tor regatowy Brdyujście, który przez ostatnie trzy dni tętnił życiem. Na wysokości zadania w trakcie rywalizacji w grodzie nad Brdą stanęli czołowi reprezentanci Polski z Anną Puławską i Dorotą Borowską na czele, którzy udźwignęli role faworytów w konkurencjach indywidualnych dających prawo startu w MŚ w Poznaniu.

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W ostatnim dniu MP nadeszła pora na ostateczne rozstrzygnięcia w konkurencjach drużynowych i długich dystansach. Po dwóch dniach mistrzostw otwarta pozostała kwestia wygranej w klasyfikacji medalowej. Po cztery złote medale miały na koncie ekipy AZS AWF Gorzów Wlkp. i Admiry Gorzów Wlkp., a broni w walce o podium nie składały drużyny Zawiszy Bydgoszcz, AZS AWF Poznań czy Kopernika Bydgoszcz. Fenomenalnie spisywały się zwłaszcza kajakarki ostatniego z wymienionych zespołów, które w głównej mierze za sprawą kapitalnej postawy Weroniki Marczewskiej i Martyny Jaskólskiej zdominowały zmagania kobiecych osad. Młodzieżowe reprezentantki Polski zdobyły dla Kopernika trzy złota w dwójce na wszystkich dystansach, a dodatkowo Marczewska zajęła pierwsze miejsce w finale K-1 1000 m. W ostatniej, olimpijskiej konkurencji K-4 500 m reprezentantki Kopernika musiały uznać wyższość jedynie kajakarek Włókniarza Chełmża.

– Minimalny niedosyt pozostał, ale płynęłyśmy w bardzo młodym składzie. Jesteśmy mega dumne z siebie, naszych młodszych koleżanek i całokształtu zawodów – zaznaczała Jaskólska, która wspólnie z Marczewską pływa od lat w jednej osadzie, a zebrane doświadczenia mogą wykorzystać już niebawem na młodzieżowych mistrzostwach świata w Halifax.- - Z Martyną świetnie się dogadujemy tak naprawdę od pierwszego zejścia na osadę. Co roku przywozimy medale w dwójce, także wierzę w nas mocno i myślę, że będzie dobrze w Kanadzie – dodała Marczewska, najbardziej utytułowana zawodniczka tegorocznych MP.

Wspomniany chełmżyński Włókniarz w trakcie tego weekendu sprawił kilka niespodzianek. Zuzanna Błażejczak i Maja Łuczak wcześniej wywalczyły srebrne medale w K-2 200 m i K-2 500 m, zostawiając w pokonanym polu m.in. Annę Puławską i Julię Olszewską (AZS AWF Gorzów Wlkp.), a ponadto, Łuczak wraz z Zofią Więcławską miały okazję ścigać się w finale K-1 500 m. Na zakończenie mistrzostw klubowe podopieczne trenera Tomasza Szweda zdominowały konkurencję K-1 5000 m, obsadzając w całości strefę medalową. Najszybszy czas uzyskała Błażejczak, druga była Łuczak, a trzecia Natalia Skowrońska.

– Nasz klub rozwija się cały czas, co roku z imprez seniorskich i młodzieżowych przywozimy worek medali. Współpraca z trenerem Tomaszem Szwedem to czysta przyjemność, zawsze stara się być dla nas jak ojciec – komplementowała Błażejczak, która dzięki wygranej w K-1 5000 m zapewniła sobie prawo startu na seniorskich MŚ w Poznaniu, co będzie jej debiutem na imprezie tej rangi. – Najpierw czekają mnie MMŚ w Kanadzie, gdzie popłynę jako szlakowa w osadzie K-4 500 m i najprawdopodobniej jedynkę w mikście. Stawiamy mocno na medale, mamy bardzo fajną ekipę, aby zbudować coś pięknego. Czwórka na treningach prezentuje się super, dlatego pozostaje trzymać kciuki za nas, a my po prostu zrobimy swoje – uzupełniła Błażejczak.

MP w Bydgoszczy były wyjątkowe dla Oleksiiego Koliadycha (Admira Gorzów Wlkp.). Reprezentacyjny specjalista od C-1 200 m najpierw zgarnął złoto w swojej koronnej konkurencji, a następnie po kolei odhaczał triumfy w klubowym duecie z Kyryło Krasinskyim. Gorzowianie nie mieli sobie równych kolejno w C-2 200 m i C-2 1000 m, ale w niedzielnym finale C-2 500 m musieli już uznać wyższość miejscowej osady. Dwójka Juliusz Kitewski/Norman Zezula (Zawisza Bydgoszcz) na finiszu wrzuciła najwyższy bieg i wjechała na metę przed duetem Admiry z blisko trzysekundową zaliczką.

– Bardzo się cieszę, że po raz czwarty z rzędu zostałem mistrzem w C-1 200 m. Zadowolony jestem również z tego, jak nasza dwójka spisywała się na MP. Szkoda tej dwójki na 500 m, trochę zabrakło nam na finiszu, ale trzy medale w osadzie i tak super wynik – mówił Koliadych, multimedalista MŚ i ME w C-1 200 m, który od 2023 roku zdobywa tytuły mistrza kraju w tej konkurencji. Co ciekawe, te medale były jego pierwszymi wywalczonymi w tym sezonie. – Te PŚ w Szeged i Brandenburgu nie były udane, tak samo boli mnie czwarte miejsce na ME. Taki jest sport, teraz trzeba mieć dobre nastawienie i patrzeć w przyszłość. Na MP trochę się odbiłem z medalami i mam nadzieję, że te złota z Bydgoszczy zapoczątkują kolejne – wierzy 28-latek.

Krajowy czempionat w sprincie kajakowym był udany również dla Zezuli. Wicemistrz Europy z 2023 roku w C-2 500 m zdobył w nim pięć medali, wydatnie przyczyniając się do dorobku bydgoskiego Zawiszy. Jeszcze lepiej spisał się jego klubowy kolega Juliusz Kitewski, który aż sześciokrotnie meldował się na podium, w tym trzy razy na jego szczycie.

– Startowaliśmy w tylu wyścigach, żeby docenić to, jaką pracę wkłada w nas klub i żeby można wygrać klasyfikację medalową – podsumował Zezula, który powoli wraca do wysokiej formy i ma nadzieję, że wywalczy miejsce w kadrze narodowej na MŚ w Poznaniu. Na najbliższym, lipcowym PŚ w Montrealu ma startować w osadzie C-2 500 m w parze z Wiktorem Głazunowem. – Pomalutku idę do przodu i to jest najważniejsze. Trenowałem poza kadrą narodową, więc bardzo się cieszę, że nawiązuję kontakt z resztą chłopaków. W Kanadzie mamy odbyć wyścig o MŚ. Wraz z Wiktorem postaramy się popłynąć jak najlepszy bieg. Nie ma dużo czasu na trening, ale na pewno damy z siebie wszystko i będziemy walczyć do ostatniego metra – zapewnił Zezula.

Sporo się działo w finałach z udziałem czołowych polskich kajakarzy. Centymetry decydowały o kolejności łodzi w wyścigu medalowym K-4 500 m. Ostatecznie najszybsi byli zawodnicy MKS-u Czechowice-Dziedzice, którzy zaledwie o 0,02 i 0,12 sekundy wyprzedzili osady Silvanta Kajak Elbląg i Energetyka Poznań. Reprezentantów kraju na szczycie podium oglądaliśmy również w K-2 500 m mężczyzn. Dwójka Jarosław Kajdanek/Sławomir Witczak (Energetyk Poznań), czyli medaliści ubiegłorocznych ME w Racicach, w wielkim finale mieli za rywali naprawdę mocne osady. Tuż za nimi finiszowały koledzy z seniorskiej kadry, Wiktor Leszczyński i Wojciech Pilarz (MKS Czechowice-Dziedzice), oraz Mikołaj Kot i Igor Komorowski (Silvant Kajak Elbląg), którzy niebawem wraz z Kajdankiem polecą do Kanady na młodzieżowe MŚ. W K-4 1000 m triumfowała zaś osada AZS AWF Poznań z Jakubem Stepunem w składzie przed Admirą Gorzów Wlkp. i MKS Czechowice-Dziedzice.

Tegoroczna edycja MP w sprincie kajakowym była naprawdę zacięta, bo losy wygranej w rankingu medalowym ważyły się do samego końca, do czasu rozstrzygnięć na 5000 m. Jednym z triumfatorów batalii na długim dystansie był Wiktor Głazunow (AZS AWF Gorzów Wlkp.), zwycięzca sobotnich finałów C-1 500 m i C-1 1000 m mężczyzn. Brązowy medalista ostatnich ME w C-1 5000 m obronił tytuł mistrza kraju w tej specjalności. W konkurencji tej wśród kobiet komplet medali zgarnęły kanadyjkarki AZS AWF Poznań, a najszybsza z nich okazała się Ewelina Antos. Z kolei nowym mistrzem Polski w K-1 5000 m mężczyzn został Piotr Morawski (AZS Politechnika Opolska).

W klasyfikacji medalowej MP w sprincie kajakowym w Bydgoszczy zwyciężył Zawisza Bydgoszcz z 12 medalami (5 złotych – 5 srebrnych – 2 brązowe) przed AZS AWF Gorzów Wlkp. (5-1-1) i AZS AWF Poznań (4-5-7).

To nie koniec kajakowych emocji w najbliższych tygodniach. Za dziesięć dni w kanadyjskim Halifax odbędą się MMŚ (1-5 lipca), a kilka dni później w Montrealu zostanie rozegrany trzeci w tym sezonie Puchar Świata (9-12 lipca).

Przypomnijmy, że seniorskie MP w Bydgoszczy były część kwalifikacji do reprezentacji na MŚ, które już za ponad dwa miesiące odbędą się w Poznaniu (26-30 sierpnia). Przygotowania do kajakarskiej imprezy numer jeden w tym sezonie idą pełną parą. Organizatorzy szykują dla kibiców strefę aktywności kajakowej, w której zainteresowani będą mogli sprawdzić się w kajakach, a osoby z niepełnosprawnościami w parakajaku. Podczas imprezy pojawi się również Centralny Wojskowy Zespół Wojskowy. Miłośnicy militariów będą mogli zobaczyć z bliska żołnierski osprzęt czy posmakować tradycyjnej, wojskowej grochówki. Częścią inauguracji MŚ będzie występ Dawida Kwiatkowskiego. Koncert muzyka, zaplanowany nad Maltą, na Polanie Harcerza odbędzie się w ramach cyklu NaFalach, jednego z najbardziej lubianych letnich cykli koncertowych w Poznaniu, a wejście będzie bezpłatne. W trakcie mistrzostw zapowiadany jest również występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod batutą płk Mariusza Dziubka.

Wyniki 89. Mistrzostw Polski w Sprincie Kajakowym w Bydgoszczy

Klasyfikacja medalowa

1. Zawisza Bydgoszcz – 12 medali (5 złotych – 5 srebrnych – 2 brązowe)

2. AZS AWF Gorzów Wlkp. – 7 (5-1-1)

3. AZS AWF Poznań – 16 (4-5-7)

Wyniki 3. dnia

Kobiety

C-1 5000 m: 1. Ewelina Antos, 2. Elżbieta Nowak, 3. Agata Kowalak (wszystkie AZS AWF Poznań)

K-1 5000 m: 1. Zuzanna Błażejczak, 2. Maja Łuczak, 3. Natalia Skowrońska (wszystkie Włókniarz Chełmża)

K-2 1000 m: 1. Martyna Jaskólska, Weronika Marczewska (Kopernik Bydgoszcz), 2. Oliwia Borucka, Joanna Kurpan (KKW 1929 Kraków), 3. Agata Zielińska, Anna Mielnik (AZS Politechnika Opolska)

K-4 500 m: 1. Zuzanna Błażejczak, Zofia Więcławska, Maja Łuczak, Natalia Skowrońska (Włókniarz Chełmża), 2. Viviana Żukowska, Milena Włodarczyk, Weronika Marczewska, Martyna Jaskólska (Kopernik Bydgoszcz), 3. Katarzyna Kościółek, Oliwia Majewska, Anastazja Michalska, Martyna Szkodzińska (Zawisza Bydgoszcz)

Mężczyźni

C-1 5000 m: 1. Wiktor Głazunow (AZS AWF Gorzów Wlkp.), 2. Kyryło Krasinskyi (Admira Gorzów Wlkp.), 3. Łukasz Witkowski (KS Posnania)

C-2 500 m: 1. Juliusz Kitewski, Norman Zezula (Zawisza Bydgoszcz), 2. Oleksii Koliadych, Kyryło Krasinskyi (Admira Gorzów Wlkp.), 3. Roman Chokov, Kacper Filipczak (KS Posnania)

C-4 500 m: 1. Kamil Tymek, Norman Zezula, Juliusz Kitewski, Eryk Baczyński (Zawisza Bydgoszcz), 2. Tomasz Barniak, Gracjan Michalak, Piotr Kujawa, Maurycy Szmajter (AZS AWF Poznań), 3. Łukasz Witkowski, Roman Chokov, Kacper Filipczak, Paweł Lasak (KS Posnania)

K-1 5000 m: 1. Piotr Morawski (AZS Politechnika Opolska), 2. Przemysław Rojek (Silvant Kajak Elblag), 3. Igor Wyszkowski (AZS AWF Poznań)

K-2 500 m: 1. Jarosław Kajdanek, Sławomir Witczak (Energetyk Poznań), 2. Wiktor Leszczyński, Wojciech Pilarz (MKS Czechowice-Dziedzice), 3. Mikołaj Kot, Igor Komorowski (Silvant Kajak Elbląg)

K-4 500 m: 1. Wiktor Leszczyński, Valerii Vichev, Dominik Starowicz, Wojciech Pilarz (MKS Czechowice-Dziedzice), 2. Przemysław Korsak, Przemysław Rojek, Igor Komorowski, Mikołaj Kot (Silvant Kajak Elbląg), 3. Jarosław Kajdanek, Sławomir Witczak, Kuba Wojciechowski, Leonid Liuliaiev (Energetyk Poznań)

K-4 1000 m: 1. Dawid Janiak, Jakub Stepun, Aleksander Woronkiewicz, Jan Wiśniewski (AZS AWF Poznań), 2. Tomasz Burko, Norbert Midloch, Wojciech Ratajczak, Piotr Szymczak (Admira Gorzów Wlkp.), 3. Dawid Byrdek, Wojciech Pilarz, Wiktor Leszczyński, Valerii Vichev (MKS Czechowice-Dziedzice)

Informacja prasowa