Kolejna sensacja! W Lidze Narodów siatkarek nie ma już niepokonanych drużyn

Seria zwycięstw reprezentacji Brazylii rozpoczęła się na turnieju w stolicy tego kraju, gdy Canarinhas pokonały kolejno Holandię 3:1, Dominikanę 3:1, Bułgarię 3:0 oraz Włochy 3:2. Kontynuacja nastąpiła w Ankarze, gdzie wygrały z Francją 3:0, Belgią 3:2 i Chinami 3:1. Pierwszą porażkę przyniósł dopiero ósmy mecz w VNL 2026 przeciwko reprezentacji Niemiec.

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Niemki niespodziewanie wygrały dwa pierwsze sety, oba rozstrzygając w rywalizacji na przewagi (26:24, 28:26). Brazylijki wróciły jednak do gry i w dwóch kolejnych partiach były wyraźnie lepsze od rywalek (15:25, 19:25). Decydował tie-break, w którym znów oglądaliśmy zaciętą walkę obu ekip i znów grę na przewagi rozstrzygnęła po swojej myśli reprezentacja Niemiec (16:14).

W zwycięskiej drużynie najlepiej punktowały Pia Timmer (16) oraz Romy-Aylin Jatzko (14), dla zespołu Brazylii - Ana Cristina i Helena (po 21). Brazylijki przegrały, choć były lepsze od rywalek w ataku; Niemki lepiej punktowały blokiem (14-10) i popełniły mniej błędów własnych (22, przy 32 rywalek).



Skrót meczu Niemcy - Brazylia:





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Po dwóch tygodniach Ligi Narodów dwie drużyny mają bilans meczów 7-1. Siatkarki USA i Brazylii mają na koncie po 20 zdobytych punktów i plasują się na czele tabeli. Niemki w ośmiu spotkaniach odniosły trzy zwycięstwa.

Niemcy – Brazylia 3:2 (26:24, 28:26, 15:25, 19:25, 16:14)