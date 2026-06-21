Kolejna sensacja! W Lidze Narodów siatkarek nie ma już niepokonanych drużyn
Siatkarki reprezentacji Niemiec pokonały w Ankarze Brazylię 3:2. Brazylijki były ostatnią drużyną bez porażki w tegorocznej edycji Ligi Narodów, taki wynik oznacza więc, że w VNL 2026 nie ma już niepokonanych drużyn.
Seria zwycięstw reprezentacji Brazylii rozpoczęła się na turnieju w stolicy tego kraju, gdy Canarinhas pokonały kolejno Holandię 3:1, Dominikanę 3:1, Bułgarię 3:0 oraz Włochy 3:2. Kontynuacja nastąpiła w Ankarze, gdzie wygrały z Francją 3:0, Belgią 3:2 i Chinami 3:1. Pierwszą porażkę przyniósł dopiero ósmy mecz w VNL 2026 przeciwko reprezentacji Niemiec.
Zobacz także: Najlepsze akcje polskich siatkarek w drugim tygodniu Ligi Narodów 2026 (WIDEO)
Niemki niespodziewanie wygrały dwa pierwsze sety, oba rozstrzygając w rywalizacji na przewagi (26:24, 28:26). Brazylijki wróciły jednak do gry i w dwóch kolejnych partiach były wyraźnie lepsze od rywalek (15:25, 19:25). Decydował tie-break, w którym znów oglądaliśmy zaciętą walkę obu ekip i znów grę na przewagi rozstrzygnęła po swojej myśli reprezentacja Niemiec (16:14).
W zwycięskiej drużynie najlepiej punktowały Pia Timmer (16) oraz Romy-Aylin Jatzko (14), dla zespołu Brazylii - Ana Cristina i Helena (po 21). Brazylijki przegrały, choć były lepsze od rywalek w ataku; Niemki lepiej punktowały blokiem (14-10) i popełniły mniej błędów własnych (22, przy 32 rywalek).
Skrót meczu Niemcy - Brazylia:
Po dwóch tygodniach Ligi Narodów dwie drużyny mają bilans meczów 7-1. Siatkarki USA i Brazylii mają na koncie po 20 zdobytych punktów i plasują się na czele tabeli. Niemki w ośmiu spotkaniach odniosły trzy zwycięstwa.
Niemcy – Brazylia 3:2 (26:24, 28:26, 15:25, 19:25, 16:14)Przejdź na Polsatsport.pl