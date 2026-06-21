Legia Warszawa obroniła mistrzostwo Polski! Wielki triumf w finale

Rywalizacja finałowa była od samego początku niezwykle wyrównana. Pierwszy mecz wygrał Zastal 77:74. Następnie dwukrotnie triumfował zespół z Warszawy - 104:82 oraz 79:62. W czwartym starciu lepsza okazała się drużyna z Zielonej Góry, która pokonała rywala 85:73.

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Potem znów wygrała Legia 84:80 i była blisko triumfu w ostatnim spotkaniu. Choć prowadziła już 70:66, przegrała 74:76, a najważniejszy rzut oddał sekundę przed końcem Conley Garrison.

Niedzielne spotkanie zdecydowanie lepiej rozpoczął Zastal, który wyszedł na prowadzenie 8:0. Legia nieco zmniejszyła straty, ale tylko chwilę trwało rozluźnienie gości. Bardzo dobrze spisywał się Andrzej Mazurczak, który był wyraźnym liderem na parkiecie. Mistrzowie Polski udanie zakończyli jednak pierwszą kwartę i przegrywali już tylko 17:19.

Widać było, że po przerwie zawodnicy Heiko Rannula nie stracili koncentracji i błyskawicznie doprowadzili do remisu (26:26). Od tamtej pory spotkanie zaczęło być jednostronne. Legia zdobyła siedem punktów z rzędu i bezwzględnie wykorzystywała błędy rywala.

Świetnie prezentowali się kapitan zespołu Andrzej Pluta oraz Shane Hunter, którzy byli dwoma najlepiej punktującymi zawodnikami. Zastal miał ogromne problemy, mistrzostwo Polski oddalało się coraz bardziej. Po drugiej kwarcie było 46:38.

Na początku trzeciej odsłony skuteczny był zespół z Zielonej Góry, który zdobył pięć punktów. Tempo gry było wysokie, można było zauważyć zmęczenie z obu stron. To Legia utrzymywała jednak bezpieczne prowadzenie. Drużyna Arkadiusza Miłoszewskiego tuż przed końcem była jednak zmotywowana i zmniejszyła stratę do pięciu punktów.

Po powrocie na parkiet było dużo fauli, agresywnej gry, obie drużyny zdawały sobie sprawę ze stawki tego meczu. Dużo ryzykował Garrison, czyli bohater szóstego starcia. W zespole Legii imponował Hunter, który odważnie atakował kosz rywala.

Agresywny był Sulima, który popełnił aż siedem fauli. W kluczowym momencie Michał Kolenda spudłował dwa rzuty osobiste, było bardzo dużo nerwów. Zastal nie zamierzał się poddać, tracił już tylko trzy punkty.

Legia wykazała się jednak niemałym doświadczeniem. Niesamowite minuty zaliczył Jayvon Graves, który najpierw popisał się w defensywie, a potem wykorzystał dwa rzuty osobiste.

Tym razem w końcówce Garrison nie uratował zespołu, nie trafił w decydującym momencie i piłkę zebrała Legia. Dołożyła jeszcze trafienie z rzutu wolnego i już nic nie mogło uratować gości. Ostatecznie zespół z Warszawy wygrał 77:70 i obronił mistrzostwo Polski.

Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra 77:71 (17:19, 29:19, 20:23, 11:10)

Legia Warszawa: Andrzej Pluta 15, Dominic Brewton 11, Race Thompson 11, Shane Hunter 10, Jayvon Graves 9, Michał Kolenda 8, Maksymilian Wilczek 7, Ojars Silins 5, Carl Ponsar 2.

Orlen Zastal Zielona Góra: Andrzej Mazurczak 10, Jayvon Maughmer 10, Chavaughn Lewis 10, Conley Garrison 8, Jakub Szumert 8, Filip Matczak 8, Dwight Allen Wilson 6, Krzysztof Sulima 5, Patrick Cartier 5, Phil Fayne 0. (PAP)

HP, Polsat Sport