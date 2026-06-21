Liga Narodów siatkarek 2026. Terminarz trzeciego tygodnia. Kiedy gra Polska?

Mecze trzeciego tygodnia Ligi Narodów w siatkówce kobiet zostaną rozegrane w dniach 8-12 lipca w trzech miastach. Będzie to ostatni akord fazy interkontynentalnej rozgrywek, po którym poznamy wszystkie zespoły, które wystąpią w turnieju finałowym.

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W pierwszym tygodniu drużyna Stefano Lavariniego rywalizowała na turnieju w Nankinie, gdzie pokonała Belgię 3:2, Czechy 3:0, Serbię 3:2 i przegrała z Chinami 1:3. Kolejne mecze Polki rozegrały w Bangkoku, pokonując 3:0 Bułgarię, 3:1 Ukrainę, 3:1 Holandię i ulegając 1:3 Kanadzie.

Zmagania w fazie zasadniczej zakończą polskie siatkarki na turnieju w Osace. Zmierzą się tam z mocnymi drużynami - Turcją (środa, 8 lipca), USA (czwartek, 9 lipca), Brazylią (piątek, 10 lipca) oraz Japonią (niedziela, 12 lipca).

Turnieje trzeciego tygodnia Ligi Narodów siatkarek 2026:

grupa 7 (Belgrad, Serbia) Bułgaria, Czechy, Francja, Holandia, Niemcy, Serbia

grupa 8 (Hongkong, Chiny) Belgia, Chiny, Dominikana, Kanada, Ukraina, Włochy

grupa 9 (Osaka, Japonia) Brazylia, Japonia, Polska, Tajlandia, Turcja, USA

Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywana z udziałem osiemnastu reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych zespołów w tabeli oraz gospodarz (Chiny) awansują do turnieju finałowego. Odbędzie się on w dniach 22-26 lipca w Makau.

Liga Narodów siatkarek 2026 - terminarz meczów trzeciego tygodnia:

2026-07-08: Turcja – Polska (środa, godzina 5.00)

2026-07-08: Belgia – Dominikana (środa, godzina 5.30)

2026-07-08: Tajlandia – USA (środa, godzina 8.30)

2026-07-08: Ukraina – Włochy (środa, godzina 11.00)

2026-07-08: Japonia – Brazylia (środa, godzina 12.2o)

2026-07-08: Francja – Holandia (środa, godzina 13.00)

2026-07-08: Chiny – Kanada (środa, godzina 14.30)

2026-07-08: Czechy – Niemcy (środa, godzina 16.30)

2026-07-08: Serbia – Bułgaria (środa, godzina 20.00)