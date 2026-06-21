Liga Narodów siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów - niedziela 21.06 (WIDEO)

Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywana między 3 czerwca i 26 lipca. Rywalizuje w niej 18 reprezentacji. Ankara, Pasig City i Bangkok to miasta, które goszczą siatkarki podczas drugiego tygodnia zmagań (17-21 czerwca).

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Polskie siatkarki na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów w Bangkoku pokonały Bułgarię 3:0. Było to czwarte zwycięstwo drużyny Stefana Lavariniego w piątym meczu w rozgrywkach VNL 2026.

Dzień później Biało-Czerwone miały już więcej problemów. Po bardzo emocjonującym starciu triumfowały jednak nad reprezentacją Ukrainy 3:1.

W sobotę siatkarki Lavariniego dorzuciły do swojego dorobku kolejne punkty, wygrywając 3:1 z Holenderkami.

Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Liga Narodów siatkarek - wyniki i skróty meczów (niedziela 21.06):

2026-06-21: Serbia - USA (6.00)

2026-06-21: Bułgaria - Ukraina (8.00)

2026-06-21: Czechy - Dominikana (10.00)

2026-06-21: Kanada - Polska (12.00)

2026-06-21: Japonia - Włochy (14.00)

2026-06-21: Niemcy - Brazylia (14.00)

2026-06-21: Tajlandia - Holandia (15.30)

2026-06-21: Turcja - Chiny (18.30)

Polsat Sport