Liga Narodów siatkarzy 2026. Gdzie obejrzeć mecze drugiego tygodnia? Transmisje TV i stream online

Siatkówka

Drugi tydzień rywalizacji w Lidze Narodów przed nami! Polscy siatkarze zagrają na turnieju w Gliwicach. Kiedy grają Polacy? Gdzie oglądać mecze VNL 2026 w telewizji i internecie? O której godzinie będą transmisje spotkań? Sprawdź terminarz i plan transmisji meczów Ligi Narodów siatkarzy.

Siatkarze w czerwonych koszulkach rozmawiają ze sobą na boisku.
fot. FIVB
Transmisje meczów siatkówki. Kiedy gra Polska? Daty i godziny spotkań, harmonogram VNL 2026. Gdzie oglądać mecze w telewizji i w internecie? Transmisja TV, stream online - Liga Narodów w siatkówce.

Mecze drugiego tygodnia tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarzy zostaną rozegrane w dniach 24-28 czerwca. Osiemnaście reprezentacji podzielono na trzy grupy, które będą rywalizowały w trzech lokalizacjach. W każdym z turniejów zagra po sześć zespołów, a każda z ekip rozegra po cztery spotkania.

 

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Polscy siatkarze podejmą rywali w Gliwicach. Zmierzą się kolejno z Belgią (środa, 24 czerwca), Turcją (czwartek, 25 czerwca), Niemcami (sobota, 27 czerwca) oraz Argentyną (niedziela, 28 czerwca).

 

Turnieje drugiego tygodnia Ligi Narodów siatkarzy 2026:

 

grupa 4 (Orlean, Francja) Francja, Iran, Japonia, Kuba, Serbia, USA
grupa 5 (Gliwice, Polska) Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska, Turcja
grupa 6 (Lublana, Słowenia) Brazylia, Bułgaria, Kanada, Słowenia, Ukraina, Włochy

 

W VNL 2026 gra 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz awansują do turnieju finałowego. Zostanie rozegrany w dniach 29 lipca - 2 sierpnia, podobnie jak w ubiegłym roku, gospodarzem będzie miasto Ningbo w Chinach.

 

Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów w kanałach Polsat Sport oraz w streamingu Polsat Box Go, a wybrane spotkania także w stacjach Polsatu dostępnych w Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

 

Liga Narodów siatkarzy - transmisje meczów drugiego tygodnia:

 

2026-06-24: Bułgaria – Włochy (środa, godzina 12.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-06-24: Chiny – Turcja (środa, godzina 12.45; transmisja – Polsat Sport 2)
2026-06-24: Serbia – Japonia (środa, godzina 13.15; transmisja – Polsat Sport 3)
2026-06-24: Argentyna – Niemcy (środa, godzina 16.15; transmisja – Polsat Sport 2)
2026-06-24: Ukraina – Brazylia (środa, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-06-24: Kuba – USA (środa, godzina 16.15; transmisja – Polsat Sport 3)
2026-06-24: Polska – Belgia (środa, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat od 20.00)
2026-06-24: Francja – Iran (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 3)
2026-06-24: Słowenia – Kanada (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

 

RM, Polsat Sport
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