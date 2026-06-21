Maja Chwalińska zabrała głos ws. dzikiej karty na Wimbledon! "Niedługo wylatuję"

Chwalińska zachwyciła cały tenisowy świat swoim występem podczas tegorocznej edycji Roland Garros. Pochodząca z Dąbrowy Górniczej zawodniczka po przebrnięciu przez kwalifikacje dotarła aż do finału imprezy w Paryżu. W bezpośredniej walce o trofeum lepsza od niej okazała się Mirra Andriejewa.

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Po zakończeniu zmagań w stolicy Francji, wielu kibiców domagało się, by organizatorzy Wimbledonu przyznali Polce dziką kartę. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadła we wtorek 16 czerwca. To właśnie wtedy ogłoszono, że Chwalińska nie będzie musiała przechodzić kwalifikacji i od razu znajdzie się w głównej drabince turnieju singlistek. Polska tenisistka wystąpi również w rywalizacji deblowej.

Gdy emocje już opadły, głos w sprawie dzikiej karty zabrała sama Chwalińska.

- Już za niedługo wylatuję do Londynu. (…) Bardzo się ucieszyłam. Nie spodziewałam się tego kompletnie, więc była to na pewno miła niespodzianka - powiedziała Polka w nagraniu opublikowanym przez Polski Związek Tenisowy.

💭 Maja Chwalińska o dzikiej karcie do Wimbledonu:



„Bardzo się cieszyłam. Nie spodziewałam się tego kompletnie, więc była to na pewno miła niespodzianka”.



My też się cieszymy, że nasza tenisistka uniknie gry w eliminacjach! 🌱 pic.twitter.com/ot789vmP21 — Polski Związek Tenisowy (@pzt_tenis) June 21, 2026

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KP, Polsat Sport