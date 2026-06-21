Maja Chwalińska zabrała głos ws. dzikiej karty na Wimbledon! "Niedługo wylatuję"

Tenis

Maja Chwalińska dostała dziką kartę na Wimbledon. Dla naszej tenisistki to spora szansa, ponieważ nie będzie musiała rywalizować w kwalifikacjach. Polka wystąpi również w zmaganiach deblowych. Po kilku dniach od ogłoszenia światu radosnej informacji, głos zabrała sama zainteresowana.

Uśmiechnięta tenisistka Maja Chwalińska trzymająca rakietę tenisową na korcie.
fot. PAP
Maja Chwalińska przygotowuje się do występu na Wimbledonie

Chwalińska zachwyciła cały tenisowy świat swoim występem podczas tegorocznej edycji Roland Garros. Pochodząca z Dąbrowy Górniczej zawodniczka po przebrnięciu przez kwalifikacje dotarła aż do finału imprezy w Paryżu. W bezpośredniej walce o trofeum lepsza od niej okazała się Mirra Andriejewa.

 

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Po zakończeniu zmagań w stolicy Francji, wielu kibiców domagało się, by organizatorzy Wimbledonu przyznali Polce dziką kartę. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadła we wtorek 16 czerwca. To właśnie wtedy ogłoszono, że Chwalińska nie będzie musiała przechodzić kwalifikacji i od razu znajdzie się w głównej drabince turnieju singlistek. Polska tenisistka wystąpi również w rywalizacji deblowej.

 

Gdy emocje już opadły, głos w sprawie dzikiej karty zabrała sama Chwalińska. 

 

- Już za niedługo wylatuję do Londynu. (…) Bardzo się ucieszyłam. Nie spodziewałam się tego kompletnie, więc była to na pewno miła niespodzianka - powiedziała Polka w nagraniu opublikowanym przez Polski Związek Tenisowy. 

 

 

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INNEMAJA CHWALIŃSKATENISWIMBLEDON
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