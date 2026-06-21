Maja Chwalińska zabrała głos ws. dzikiej karty na Wimbledon! "Niedługo wylatuję"
Maja Chwalińska dostała dziką kartę na Wimbledon. Dla naszej tenisistki to spora szansa, ponieważ nie będzie musiała rywalizować w kwalifikacjach. Polka wystąpi również w zmaganiach deblowych. Po kilku dniach od ogłoszenia światu radosnej informacji, głos zabrała sama zainteresowana.
Chwalińska zachwyciła cały tenisowy świat swoim występem podczas tegorocznej edycji Roland Garros. Pochodząca z Dąbrowy Górniczej zawodniczka po przebrnięciu przez kwalifikacje dotarła aż do finału imprezy w Paryżu. W bezpośredniej walce o trofeum lepsza od niej okazała się Mirra Andriejewa.
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Po zakończeniu zmagań w stolicy Francji, wielu kibiców domagało się, by organizatorzy Wimbledonu przyznali Polce dziką kartę. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadła we wtorek 16 czerwca. To właśnie wtedy ogłoszono, że Chwalińska nie będzie musiała przechodzić kwalifikacji i od razu znajdzie się w głównej drabince turnieju singlistek. Polska tenisistka wystąpi również w rywalizacji deblowej.
Gdy emocje już opadły, głos w sprawie dzikiej karty zabrała sama Chwalińska.
- Już za niedługo wylatuję do Londynu. (…) Bardzo się ucieszyłam. Nie spodziewałam się tego kompletnie, więc była to na pewno miła niespodzianka - powiedziała Polka w nagraniu opublikowanym przez Polski Związek Tenisowy.
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