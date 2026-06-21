Mecz Polki przerwany! Wiemy, kiedy wróci na kort

Mecz nie rozpoczął się dla Łodzianki najlepiej. Wprawdzie była bliska przełamania przeciwniczki już w pierwszym gemie, jednak ta wyszła z opresji obronną ręką. Japonka poszła za ciosem i wygrała również serwis Fręch, wychodząc tym samym na prowadzenie 2:0. Gra Polki zupełnie się posypała. W pewnym momencie tenisistka z Osaki prowadziła już 5:0 i wydawało się, że w tym secie nic się już nie wydarzy. Wtem Fręch wróciła do gry. Doprowadziła do stanu 5:4 i miała nawet piłkę na wyrównanie, ale wtedy spotkanie zostało przerwane z powodu deszczu.

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Po około godzinie tenisistki powróciły na kort, jednak obie były niezadowolone ze stanu nawierzchni. Chwilę później zdecydowano się przełożyć spotkanie na następny dzień.

Kiedy zatem zagrają Fręch i Osaka? Z informacji przekazanych przez organizatorów wynika, że tenisistki wznowią spotkanie w poniedziałek 22 czerwca nie wcześniej niż o godzinie 12:00.

KP, Polsat Sport