Mecze MŚ 2026 dzisiaj 22.06. Kto gra? O której godzinie?

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

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W czwartek rozpoczęła się druga kolejka fazy grupowej. W poniedziałek czekają nas kolejne emocje. Przed nami cztery spotkania. Zobaczymy m.in. reprezentacje Argentyny czy Francji.

MŚ 2026: Mecze 22.06. Kto gra? Godziny meczów:

Urugwaj - Republika Zielonego Przylądka (00.00)

Nowa Zelandia - Egipt (03.00)

Argentyna - Austria (19.00)

Francja - Irak (23.00)

BS, Polsat Sport