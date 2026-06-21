Mecze MŚ 2026 dzisiaj 22.06. Kto gra? O której godzinie?
Poniedziałek 22 czerwca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 22.06. Kto gra w poniedziałek? O której godzinie? Godziny poniedziałkowych meczów mundialu 2026 - kiedy grają?
MŚ 2026: Terminarz i godziny poniedziałkowych meczów
Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
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W czwartek rozpoczęła się druga kolejka fazy grupowej. W poniedziałek czekają nas kolejne emocje. Przed nami cztery spotkania. Zobaczymy m.in. reprezentacje Argentyny czy Francji.
MŚ 2026: Mecze 22.06. Kto gra? Godziny meczów:
Urugwaj - Republika Zielonego Przylądka (00.00)
Nowa Zelandia - Egipt (03.00)
Argentyna - Austria (19.00)
Francja - Irak (23.00)Przejdź na Polsatsport.pl
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