Mecze MŚ 2026 dzisiaj 22.06. Kto gra? O której godzinie?

Piłka nożna

Poniedziałek 22 czerwca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 22.06. Kto gra w poniedziałek? O której godzinie? Godziny poniedziałkowych meczów mundialu 2026 - kiedy grają?

Piłkarz w niebieskiej koszulce z numerem 10 podczas meczu piłkarskiego.
fot. PAP
MŚ 2026: Terminarz i godziny poniedziałkowych meczów

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wyniki meczów MŚ 2026. Zobacz, kto wygrał

 

W czwartek rozpoczęła się druga kolejka fazy grupowej. W poniedziałek czekają nas kolejne emocje. Przed nami cztery spotkania. Zobaczymy m.in. reprezentacje Argentyny czy Francji.

MŚ 2026: Mecze 22.06. Kto gra? Godziny meczów:

Urugwaj - Republika Zielonego Przylądka (00.00)
Nowa Zelandia - Egipt (03.00)
Argentyna - Austria (19.00)

Francja - Irak (23.00)

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bośnia i Hercegowina - Włochy. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 