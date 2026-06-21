MŚ 2026: Urugwaj - Republika Zielonego Przylądka. Relacja live i wynik na żywo

W tegorocznych piłkarskich mistrzostwach świata po raz pierwszy występuje aż 48 reprezentacji. Turniej toczy się w dniach 11 czerwca - 19 lipca na 16 stadionach w 11 miastach w USA, trzech w Meksyku i dwóch w Kanadzie.



Nigdy wcześniej mundial nie był organizowany przez trzy kraje. Do tego Kanada zadebiutuje w roli gospodarza, podczas gdy Meksyk pełnił ją już dwukrotnie (1970 i 1986), a Stany Zjednoczone - raz (1994).



Poprzedni mundial wygrali Argentyńczycy. Najbardziej utytułowana w historii jest natomiast Brazylia - pięć triumfów, a za nią w klasyfikacji wszech czasów z czterema Włochy, których jednak po raz trzeci z rzędu zabraknie w mundialu, oraz Niemcy.



Finał zostanie rozegrany 19 lipca w East Rutherford.

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