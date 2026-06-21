Najlepsze akcje polskich siatkarek w drugim tygodniu Ligi Narodów 2026 (WIDEO)
Za nami drugi tydzień Ligi Narodów siatkarek! Reprezentacja Polski grała w Bangkoku, gdzie w czterech meczach odniosła trzy zwycięstwa. Zobacz najlepsze akcje polskich siatkarek w drugim tygodniu Ligi Narodów 2026.
Asy serwisowe reprezentacji Polski siatkarek na turnieju w Bangkoku
Punktowe bloki reprezentacji Polski siatkarek na turnieju w Bangkoku
Najlepsze ataki reprezentacji Polski siatkarek na turnieju w Bangkoku
Najdłuższe akcje reprezentacji Polski siatkarek na turnieju w Bangkoku
Bułgaria - Polska. Skrót meczu
Ukraina - Polska. Skrót meczu
Holandia - Polska. Skrót meczu
Kanada - Polska. Skrót meczu
W drugim tygodniu Ligi Narodów polskie siatkarki grały w stolicy Tajlandii - Bangkoku. Pokonały tam 3:0 Bułgarię, 3:1 Ukrainę i 3:1 Holandię, a na zakończenie uległy 2:3 Kanadzie. Reprezentacja Polski ma na koncie sześć zwycięstw i 17 zdobytych punktów.
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Ostatni turniej fazy interkontynentalnej VNL 2026 Polki rozegrają w dniach 8-12 lipca w Osace. Zmierzą się tam z Turcją, USA, Brazylią oraz Japonią. W tych meczach powalczą o awans do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 22-26 lipca w Makau.
W spotkaniach reprezentacji Polski w drugim tygodniu VNL 2026 nie brakowało efektownych wymian. Jak Polki prezentowały się w ataku, bloku i w polu serwisowym? Najlepsze akcje Polek w załączonych materiałach wideo.
Asy serwisowe:
Punktowe bloki:
Efektowne ataki:
Najdłuższe akcje:
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