Najlepsze akcje polskich siatkarek w drugim tygodniu Ligi Narodów 2026 (WIDEO)

Siatkówka

Za nami drugi tydzień Ligi Narodów siatkarek! Reprezentacja Polski grała w Bangkoku, gdzie w czterech meczach odniosła trzy zwycięstwa. Zobacz najlepsze akcje polskich siatkarek w drugim tygodniu Ligi Narodów 2026.

Dwie polskie siatkarki w strojach meczowych rozmawiają podczas gry w Lidze Narodów 2026.
fot. FIVB
Siatkówka. Najlepsze akcje Polek w Lidze Narodów.

W drugim tygodniu Ligi Narodów polskie siatkarki grały w stolicy Tajlandii - Bangkoku. Pokonały tam 3:0 Bułgarię, 3:1 Ukrainę i 3:1 Holandię, a na zakończenie uległy 2:3 Kanadzie. Reprezentacja Polski ma na koncie sześć zwycięstw i 17 zdobytych punktów.

 

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Ostatni turniej fazy interkontynentalnej VNL 2026 Polki rozegrają w dniach 8-12 lipca w Osace. Zmierzą się tam z Turcją, USA, Brazylią oraz Japonią. W tych meczach powalczą o awans do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 22-26 lipca w Makau.

 

W spotkaniach reprezentacji Polski w drugim tygodniu VNL 2026 nie brakowało efektownych wymian. Jak Polki prezentowały się w ataku, bloku i w polu serwisowym? Najlepsze akcje Polek w załączonych materiałach wideo.

 

 

Asy serwisowe:

 

 

Punktowe bloki:

 

 

Efektowne ataki:

 

 

Najdłuższe akcje:

 

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

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