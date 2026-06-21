Najlepsze akcje polskich siatkarek w drugim tygodniu Ligi Narodów 2026 (WIDEO)

W drugim tygodniu Ligi Narodów polskie siatkarki grały w stolicy Tajlandii - Bangkoku. Pokonały tam 3:0 Bułgarię, 3:1 Ukrainę i 3:1 Holandię, a na zakończenie uległy 2:3 Kanadzie. Reprezentacja Polski ma na koncie sześć zwycięstw i 17 zdobytych punktów.

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Ostatni turniej fazy interkontynentalnej VNL 2026 Polki rozegrają w dniach 8-12 lipca w Osace. Zmierzą się tam z Turcją, USA, Brazylią oraz Japonią. W tych meczach powalczą o awans do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 22-26 lipca w Makau.

W spotkaniach reprezentacji Polski w drugim tygodniu VNL 2026 nie brakowało efektownych wymian. Jak Polki prezentowały się w ataku, bloku i w polu serwisowym? Najlepsze akcje Polek w załączonych materiałach wideo.

Asy serwisowe:

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Punktowe bloki:

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Efektowne ataki:

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Najdłuższe akcje:

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WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

RM, Polsat Sport