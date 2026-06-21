Ostatni transfer! Polski klub siatkarski skompletował skład na nowy sezon

Marta Twardoch (rocznik 2005) gra na pozycji przyjmującej. Występowała w juniorskich drużynach TS Stal Śrubiarnia ŻAPN Żywiec i Energa MKS Kalisz, a w pierwszej lidze reprezentowała barwy klubów MKS COPCO Imielin i Credo Płomień Sosnowiec. Teraz czas na kolejne wyzwanie w karierze tej zawodniczki.

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– Cześć! Nazywam się Marta Twardoch i w nadchodzącym sezonie będę reprezentować ITA TOOLS Stal Mielec. Bardzo się cieszę, że dołączam do tego klubu i będę częścią tej drużyny. Każdy sezon to dla mnie nowa szansa na rozwój i pokazanie się z jak najlepszej strony. Nie mogę się doczekać pierwszych meczów, spotkania z zespołem oraz kibicami. Do zobaczenia na hali! – powiedziała siatkarka, cytowana przez media społecznościowe Stali.

Tym transferem mielecki klub zakończył kompletowanie składu na przyszły sezon Tauron Ligi. W drużynie, którą poprowadzi trener Jakub Głuszak znalazło się trzynaście zawodniczek. Wśród nich jest sześć nowych siatkarek - Matylda Grabowska (rozgrywająca), Marta Twardoch (przyjmująca) oraz Linda Andersson (Szwecja, środkowa), Andjela Jovanovic (Serbia, atakująca), Alika Lutsenko (Ukraina, libero), Sarina Wieland (Szwajcaria, przyjmująca).

Siatkarki ITA Tools Stali Mielec zajęły szóste miejsce w poprzednim sezonie Tauron Ligi, przegrywając w ćwierćfinale z UNI Opole, a w rywalizacji o piąte miejsce z ŁKS Commercecon Łódź. Jak drużyna po zmianach w składzie zaprezentuje się w rozgrywkach 2026/27?

ITA Tools Stal Mielec - skład na sezon 2026/2027:

rozgrywające: Julia Bińczycka, Matylda Grabowska

przyjmujące: Aleksandra Adamczyk, Anna Bączyńska, Marta Twardoch, Sarina Wieland (Szwajcaria)

atakujące: Andjela Jovanović (Serbia), Rozalia Moszyńska, Weronika Sobiczewska

środkowe: Linda Andersson (Szwecja), Magdalena Ociepa

libero: Izabela Dąbrowska, Alika Lutsenko (Ukraina).

Trener: Jakub Głuszak.