Polsat Mundial Cast - 22.06. Gdzie obejrzeć?

Przed nami kolejny dzień rywalizacji, a co za tym idzie, w poniedziałek 22 czerwca zapraszamy na kolejny odcinek Polsat Mundial Cast - nowego programu poświęconego mistrzostwom świata 2026.

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Poniedziałkowe wydanie poprowadzi Bożydar Iwanow. Jego gośćmi będą Maciej Żurawski i Roman Kosecki, a na żywo połączymy się z Piotrem Urbanem oraz Bartłomiejem Rabijem. Porozmawiamy o rozstrzygnięciach kolejnego dnia turnieju i spotkaniach, które czekają nas już w poniedziałek.

Tegoroczne mistrzostwa są wyjątkowe pod wieloma względami. Po raz pierwszy gospodarzem turnieju są aż trzy kraje - Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Po raz pierwszy wystąpi również 48 reprezentacji. Debiutanci, wielcy nieobecni, sportowe emocje, ale także organizacyjne, ekonomiczne i geopolityczne kulisy mundialu - to wszystko znajdzie się w Polsat Mundial Cast.

Niemal codziennie o godzinie 9:00 rano będziemy podsumowywać najważniejsze wydarzenia turnieju, analizować mecze, komentować najgorętsze tematy i rozmawiać z ekspertami. Nie zabraknie również relacji specjalnego wysłannika Polsatu Piotra Witkowskiego prosto z Waszyngtonu oraz opinii szerokiego grona komentatorów i ekspertów.

Ważną częścią programu będą także widzowie. Zachęcamy do zadawania pytań na czacie na żywo na YouTube Polsatu Sport - najciekawsze z nich pojawią się w programie.

Oglądajcie Polsat Mundial Cast w poniedziałek 22 czerwca o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport. To będzie mundial oglądany z każdej możliwej perspektywy.

Polsat Sport