Polska grałaby lepiej od Szwecji na mundialu? "Była większa równowaga"

Piłka nożna

- Wracając, jak bumerang, do naszej kadry, w naszej grze, pod kątem meczu z Holandią, była większa równowaga w tych zremisowanych meczach. Podejście do rywala i poziom naszej koncentracji, szacunku, był większy niż w meczu Holandii ze Szwecją - stwierdził w programie "Polsat Mundial Cast" były kapitan reprezentacji Polski, Maciej Żurawski.

Fragmenty zdjęć piłkarzy, jeden w żółtej koszulce, drugi w biało-czerwonej z tabliczką "POLAND", oraz portret mężczyzny w okręgu.
fot. PAP/EPA, Cyfrasport
Czy Polska zagrałaby lepiej na mundialu niż Szwecja?

Prowadzący podcast Szymon Rojek słusznie przypomniał, że kadra Jana Urbana potrafiła zatrzymać Holandię, w porównaniu do reprezentacji Szwecji. Polacy remisowali dwukrotnie 1:1 z kadrą "Oranje" w 2025 roku - najpierw we wrześniu, dzięki trafieniu  Matty'ego Casha, potem w listopadzie po golu Jakuba Kamińskiego.

 

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- Trzeba się zastanowić, jakie oblicze Szwedów wziąć na tapet. Czy z tego wygranego 5:1 meczu z Tunezją, czy przegranego z Holandią. Wracając, jak bumerang, do naszej kadry, w naszej grze, pod kątem meczu z Holandią, była większa równowaga w tych zremisowanych meczach. Podejście do rywala i poziom naszej koncentracji, szacunku, był większy niż w meczu Holandii ze Szwecją - stwierdził Żurawski.

 

Były napastnik biało-czerwonej kadry wspomniał o słabej formie gwiazdy Holandii - Memphisa Depaya. 32-latek w tym sezonie brazylijskiej Serie A strzelił zaledwie gola w ośmiu meczach dla Corinthians.

 

- Do pewnego momentu napastnikiem Holandii był Memphis Depay. Było dużo nacisków na to, żeby Ronald Koeman jednak dokonał zmiany, patrząc przez pryzmat sezonu Depaya w Brazylii, który był fatalny. Staram się to przełożyć na naszą reprezentację przy tych statystykach, jakie Depay ma w reprezentacji i porównać do Roberta Lewandowskiego. Jak postąpiłby trener przy takich nazwiskach i sytuacjach? - spytał były kapitan reprezentacji Polski.

 

MS, Polsat Sport
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