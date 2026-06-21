Liga Narodów siatkarek: Polska - Kanada. Relacja live i wynik na żywo

Polskie siatkarki w dotychczasowych spotkaniach VNL 2026 odniosła sześć zwycięstw i poniosła jedną porażkę, zdobywając 16 punktów. W poprzednim spotkaniu wygrały 3:1 z Holandią. Kanada ma na koncie cztery zwycięstwa, trzy porażki i 13 punktów. W swoim ostatnim meczu uległa 1:3 Tajlandii.

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Obie reprezentacje rozegrały dotychczas ze sobą trzy mecze w ramach Ligi Narodów. Reprezentacja Polski odniosła w nich trzy zwycięstwa (3:2 - 2021, 3:1 - 2022, 3:2 - 2023).

Osiemnaście reprezentacji wystartowało w tegorocznej edycji Ligi Narodów. W fazie interkontynentalnej drużyny rywalizują o awans do turnieju finałowego VNL 2026, który zostanie rozegrany w dniach 22-26 lipca w Makau. Wystąpi w nim siedem najlepszych drużyn w tabeli oraz gospodarz.

Liga Narodów siatkarek po raz pierwszy została rozegrana w 2018 roku, zastępując organizowane w latach 1993-2017 rozgrywki World Grand Prix. Dotychczasowe edycje wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022, 2024, 2025) oraz Turcji (2023). Siatkarki reprezentacji Polski w trzech ostatnich latach wywalczyły brązowe medale.

Relacja na żywo i wynik meczu Polska - Kanada w niedzielę 21 czerwca o godzinie 12.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport