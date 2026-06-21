Polska - Kanada. Skrót meczu reprezentacji siatkarek w Lidze Narodów (WIDEO)

Reprezentacja Polski udział w obecnej edycji Ligi Narodów siatkarek rozpoczęła na turnieju w chińskim Nankinie. Wygrała tam trzy spotkania - 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami i 3:2 z Serbią, a w starciu z Chinkami poniosły porażkę 1:3.

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W drugim tygodniu rozgrywek podopieczne trenera Stefano Lavariniego grały w stolicy Tajlandii - Bangkoku. Na inaugurację wygrały z Bułgarią 3:0, następnie pokonały Ukrainę 3:1 oraz Holandię 3:1. Na zakończenie turnieju przegrały z Kanadą 2:3. Po dwóch z trzech turniejów fazy interkontynentalnej reprezentacja Polski ma na koncie sześć zwycięstw i 17 zdobytych punktów.

Skrót meczu siatkówki Polska - Kanada:

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Najwięcej punktów: Paulina Damaske (18), Monika Lampkowska (18), Maja Koput (12), Magdalena Stysiak (11) – Polska; Kiera Van Ryk (26), Emily Maglio (13), Andrea Mitrovic (12) – Kanada. Polki gorzej od rywalek punktowały w ataku (55-58, skuteczność 38%-43%), blokiem (14-17) i zagrywką (4-6), ale popełniły mniej błędów (16, przy 29 rywalek).

Polska – Kanada 2:3 (23:25, 25:21, 16:25, 25:11, 13:15)

Polska: Magdalena Stysiak, Natalia Kecher, Julita Piasecka, Monika Lampkowska, Katarzyna Wenerska, Maja Koput – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Paulina Damaske, Julia Szczurowska, Alicja Grabka, Sonia Stefanik, Magdalena Jurczyk, Julita Piasecka. Trener: Stefano Lavarini.

Kanada: Brie Fransen, Emily Maglio, Hilary Johnson, Andrea Mitrovic, Nyadholi Thokbuom, Kiera Van Ryk – Kacey Jost (libero) oraz Olivia Andulajevic, Jazmine White, Katerina Georgiadis, Quinn Pelland, Jessica Andrews, Alexa Gray. Trener: Giovanni Guidetti.

Sędziowie: Ebrahim Firouzi (Iran) – Sumie Myoi (Japonia).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

RM, Polsat Sport