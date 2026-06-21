Potwierdzone! Trzech piłkarzy odchodzi z Lecha Poznań

Piłka nożna

Nigeryjczyk Taofeek Ismaheel, Bułgar Plamen Andreev oraz Kenijczyk Timothy Ouma odchodzą z Lecha - poinformował klub z Wielkopolski. Cała trójka grała w poprzednim sezonie w poznańskim zespole na zasadzie wypożyczenia.

Czterech piłkarzy Lecha Poznań w niebieskich strojach stoją na boisku podczas meczu.
fot. Cyfrasport
Taofeek Ismaheel, Plamen Andreev oraz Timothy Ouma odchodzą z Lecha

Ouma został w lipcu ubiegłego roku wypożyczony ze Slavii Praga. W barwach "Kolejorza" rozegrał we wszystkich rozgrywkach 34 mecze, w których zanotował jedną asystę. Lech nie był zainteresowany wykupem zawodnika, dlatego Kenijczyk wrócił do Czech.

 

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Andreev dołączył do Lecha w styczniu z Feyenoordu. Od tamtej pory rozegrał tylko jeden mecz - w lidze z Pogonią Szczecin (2:1).

 

Skrzydłowy Ismaheel przyszedł do drużyny mistrza Polski z Górnika Zabrze. Podobnie jak Ouma, wystąpił w 34 spotkaniach, strzelił trzy gole w Lidze Konferencji i zaliczył dwie asysty. W Ekstraklasie na swoim koncie zapisał jedno trafienie i miał dwie asysty. Poznański klub też nie zdecydował się na wykup piłkarza z Górnika.

 

Poznaniacy w poniedziałek rozpoczną przygotowania do nowego sezonu.

HP, PAP
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EKSTRAKLASALECH POZNAŃPIŁKA NOŻNATAOFEEK ISMAHEEL
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