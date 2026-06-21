Pochodzący z Nowogardu zawodnik jest wychowankiem FC Augsburg. Ostatnie dwa sezony spędził grając w Polsce. Najpierw na zasadzie wypożyczenia występował w pierwszoligowym GKS Tychy, a w rozgrywkach 2025/26 - na podobnych warunkach - w Górniku Zabrze. Z tym ostatnim wywalczył wicemistrzostwo oraz Puchar Polski.

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Łubik jest młodzieżowym reprezentantem Polski.

psl, PAP