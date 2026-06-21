Reprezentant Polski w Wiśle Kraków! Poważne wzmocnienie Białej Gwiazdy

Piłka nożna

Beniaminek ekstraklasy Wisła Kraków na zasadzie wypożyczenia z FC Augsburg pozyskała na najbliższy sezon bramkarza Marcela Łubika. Jednocześnie 22-letni piłkarz przedłużył kontrakt z niemieckim klubem do 30 czerwca 2029 roku.

Młody bramkarz w szarym dresie reprezentacji Polski z logo InPost i Orlen, w rękawicach bramkarskich, na boisku piłkarskim.
fot. CyfraSport
Piłkarz młodzieżowej reprezentacji Polski w akcji na boisku

Pochodzący z Nowogardu zawodnik jest wychowankiem FC Augsburg. Ostatnie dwa sezony spędził grając w Polsce. Najpierw na zasadzie wypożyczenia występował w pierwszoligowym GKS Tychy, a w rozgrywkach 2025/26 - na podobnych warunkach - w Górniku Zabrze. Z tym ostatnim wywalczył wicemistrzostwo oraz Puchar Polski.

 

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Łubik jest młodzieżowym reprezentantem Polski. 

psl, PAP
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