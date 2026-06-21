Sportowcy wsparli wyjątkową inicjatywę. Za nami X Warszawski Dzień Zwierząt z akcją Adoptuj Mistrza

Warszawski Dzień Zwierząt to organizowane z ogromnym rozmachem wydarzenie, mające poszerzać fachową wiedzę na temat właściwej opieki nad zwierzętami domowymi. W tegorocznej, jubileuszowej edycji, znalazły się między innymi spotkania z podopiecznymi Schroniska na Paluchu, porady adopcyjne, konsultacje z ekspertami (zarówno behawiorystami, jak i weterynarzami), panele edukacyjne oraz warsztaty dla dzieci wraz z atrakcyjnymi konkursami. Wszyscy zainteresowani mogli również bezpłatnie zachipować swoje czworonogi.

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W tegoroczne obchody Warszawskiego Dnia Zwierząt aktywnie włączył się również Polsat Sport, który od wielu miesięcy współorganizował wraz ze środowiskami sportowymi wyjątkową akcję "Adoptuj Mistrza", zachęcającą do przygarniania zwierząt ze schronisk. W jej trakcie na portalu Polsatsport.pl pojawiło się mnóstwo fachowych tekstów, wyjaśniających krok po kroku nie tylko sam przebieg adopcji, ale i późniejszą opiekę nad czworonogiem. Sportowcy, w tym przede wszystkim siatkarze (na czele z wicemistrzem olimpijskim Wilfredo Leonem!) i koszykarze, dzielili się zaś z telewidzami i internautami swoimi komentarzami na temat wartości, jakie wnoszą w ich życie zwierzęta, traktowane bez wyjątku jak pełnoprawni domownicy.

- Spacery z psem to doskonała forma aktywnej regeneracji, a po każdym meczu, niezależnie od wyniku, jest to samo: radość psa po naszym powrocie, wskoczenie i "mizianki", więc posiadanie zwierzęcia to coś pozytywnego nie tylko dla ciała, ale i dla umysłu - powiedział Jędrzej Gruszczyński, libero InPost ChKS-u Chełm.

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Jan Król, który w minionym sezonie był atakującym San Giuseppe Terzigno, podkreślił, że zawodowa kariera w ogóle nie przeszkadza w opiece nad zwierzęciem. On sam zabrał nawet ukochanego psa Zajkę do Włoch!

- Grałem niedaleko Neapolu, więc Zajka pozwiedzała sobie fajne miejsca. A jeżeli chodzi o sprawę codziennej opieki, to wszystko jest kwestią logistyki i da się to pogodzić. W ostateczności zawsze znajdzie się ktoś, kto podczas naszej nieobecności pomoże zająć się psem - zaznaczył Król.

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Akcję "Adoptuj Mistrza" od samego początku wspierał - również obecny dziś na Psim Polu - koszykarz Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski David Brembly, który jest dumnym właścicielem kota. Brembly podzielił się z Aleksandrą Szutenberg wyjątkową historią, w jaki sposób kotek trafił do rodziny sportowca.

- Mamy kotka, który nazywa się LeBron. Moim ulubionym koszykarzem był Kobe Bryant, ale na LeBrona mówi się w Stanach "The Chosen One", czyli "Wybraniec", a pewnego dnia ten kotek sam przyszedł do nas na taras, więc stwierdziłem, że to on mnie wybrał. Skradł nam serca i zostanie z nami już do końca życia. Uważam, że zwierzątka rozjaśniają dom i są częścią rodziny - zapewnił Brembly.

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W podobnym tonie wypowiedział się również Bożydar Iwanow, komentator Polsatu Sport, który potwierdził tezę, że czworonogi... upodabniają się do swoich właścicieli. Czoko, pies dziennikarza, nie wyobraża sobie bowiem spaceru bez piłki.

- Mój pies jest trochę "crazy" na punkcie piłeczki, zupełnie jak ja - powiedział z uśmiechem Iwanow.

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Ogromnym plusem jubileuszowej edycji wydarzenia było również poruszenie kwestii zwierząt dziko żyjących oraz zasad harmonijnego współistnienia ludzi i zwierząt w przestrzeni miejskiej. Postępująca urbanizacja sprawiła, że przestrzeń dla zwierząt dziko żyjących drastycznie się skurczyła, dlatego dziki, jelenie czy sarny często pojawiają się nawet w centrach dużych miast. Dzięki panelom, prowadzonym przez Lasy Miejskie Warszawa, uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak reagować, gdy na naszej drodze stanie jedno z takich zwierząt, by samemu wyjść z sytuacji bez szwanku, a jednocześnie nie skrzywdzić ani nie narazić na niepotrzebny stres wspomnianych ssaków.