Szwedzi rozbici przez Holendrów. Reprezentant Polski mówi wprost. "Tego zabrakło"

Dariusz Ostafiński, Polsat Sport: Wynik meczu „polskich drużyn” na mundialu wskazuje, że to była gra do jednej bramki. Tak jednak nie było.

Maciej Żurawski, ekspert i komentator Polsatu Sport: Mnie po meczu nasunęło się pytanie, jakie jest prawdziwe oblicze Szwecji. Czy bardziej prawdziwa jest ta Szwecja, która wygrała 5:1 z Tunezją, czy ta, która przegrała 1:5 z Holandią.

I jaka jest odpowiedź?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Można powiedzieć, że Holandia była bardziej dojrzała, bardziej konkretna. Holandia oddała tylko 7 celnych strzałów i zdobyła 5 bramek. Ale też Szwedzi nie zrobili tego, co Japończycy, którzy mocno ograniczyli Holendrom grę skrzydłami. Pozwolili na to, żeby Gakpo, Dumfries czy Malen mieli dużo przestrzeni do grania, pozwolili im się rozkręcić. Ten mecz ustawiła też szybko zdobyta przez Holendrów bramka.

Holandia była skuteczna, natomiast Szwedzi zebrali lepsze oceny za wrażenia artystyczne.

Bardzo fajnie się ich oglądało, jak idzie o ofensywę. Tam dużo się działo. Sposób poruszania się graczy ofensywnych bez piłki, schematy, szybkość, łatwość dochodzenia do pozycji, decyzyjność, dużo strzałów zza linii pola karnego. I tylko skuteczności zabrakło.

Nie tylko tej ofensywnej.

To, co działo się po stracie, było złe. Brakowało dobrych reakcji, nie było takiego szybkiego odbudowania pozycji. Za mało było dyscypliny. Holendrzy mieli dużo miejsca, bo Szwedzi otworzyli im bramę, nie podcięli im skrzydeł. Nie zablokowali ich, nie podwajali, zabrakło też takiej sportowej agresji. A jeśli dołożymy, że te golowe okazje też były marnowane, to Szwedzi zwyczajnie nie mogli w tym meczu liczyć na więcej.

W sumie z Tunezją Szwedzi zagrali niemal identycznie, jak z Holandią. Z tą różnicą, że tam byli skuteczniejsi, a rywal był na tyle przeciętny, że błędy w obronie pozostawały bez konsekwencji, jakoś sobie z tym Szwedzi poradzili.

Słucham pana i jak dla mnie problemem jest to, że trener Szwedów nie miał dobrego planu na ten mecz. I rozumiem, że w związku z tym może też mieć pan kłopot z oceną, która Szwecja prawdziwa.

To wcale nie musi być tak, że trener nie miał planu. Szybko stracony gol zweryfikował jednak wszystko. Masz plan, dostajesz bramkę i trzeba zmieniać założenia. Trener może z boku coś podpowiadać, ale w takich sytuacjach wiele zależy od zawodników, od ich reakcji. Japonia w meczu z Holandią była od początku bardzo skoncentrowana i podeszła do spotkania z większą dbałością o defensywę, żeby nie stracić, żeby nie ulec.

Holendrzy zaczynają każdy mecz wysoko ustawienie, chcą pokazać, kto tu rządzi. Z Japonią im się nie udało, ze Szwecją, jak najbardziej. Nie wiem, może Szwedom zabrakło cierpliwości, może zwyciężyła u nich chęć gry ofensywnej, ładnej dla oka.

To trochę tak, jak my próbowaliśmy grać ze Szwedami. Też postawiliśmy na to, żeby było ładnie dla oka.

Jednak jak się nie ma wystarczająco dużo jakości w zespole, to trzeba zagrać z większą dbałością o defensywę. Tego zabrakło Szwedom.

Co teraz?

Ciekawy będzie mecz Szwedów z Japonią. I wydaje mi się, że Japonia sobie poradzi. Jednak Tunezja, przy całym szacunku, trochę nie dojechała, a u Szwedów nie ma tej równowagi. Fajnie się to ogląda, ale drużyna nie wygrywa. Szwecja szybko buduje akcje, ma schematy, gdzie dwóch, trzech piłkarzy robi pewne rzeczy powtarzalnie, jest kreatywny Isak, który rzuca fajne piłki, ale z powodu braku równowagi nastroje wśród szwedzkich kibiców zapikowały. I obawiam się, że to się nie zmieni. Jednak trener Japończyków jest dobrym taktykiem. Potrafi ustawić swój zespół pod rywala.

Na razie Szwecja ma wyjście z grupy, ale nie może za wysoko przegrać, bo to się może zmienić.

Obaj się chyba jednak zgodzimy co do tego, że Szwecja wiele już na tym mundialu nie zwojuje. A co z Holandią? Przy okazji meczu ze Szwedami wspominano, że Oranje mają kłopot z topowymi drużynami. A bez tego nie da się zrobić wyniku na mundialu.

Holandia jest w stanie dojść do pewnego poziomu, ale jak już trafią na mocną ekipę, to raczej przegrywają. To nie jest tak, że Holandia nie ma w takim meczu szans, ale jednak obrona popełnia błędy, a w ofensywie nie ma wielkiego bogactwa.

Jak na razie trener Ronald Koeman mądrze tym zarządza. Zrobił dobre ruchy. Wprowadził Brobbeya, Malena przesunął na prawą stronę, a Summerville'a, którego posadził na ławie po Japonii, wprowadził po przerwie i to dało bramkę. Gravenberch, De Jong i Reijnerds potrafią poukładać grę Holandii w środku, ale tam nie ma głębi składu. Jak zaczną się kartki i kontuzje, to ciekaw jestem, jak to ogarną. Wiele będzie zależało od trenera.

Z Holandią graliśmy w grupie, ze Szwecją w finale baraży. Czy oglądając mecz, przemknęła panu przez głowę jakaś myśl związana z naszą reprezentacją?

Ten temat zawsze wraca przy takiej okazji. Trudno jednak coś wyrokować. Pewnie z Tunezją byśmy wygrali. Nie wiem jednak, co dalej. Patrzymy na mecz Holendrów ze Szwedami przez pryzmat tego, jak nam samym poszło z Holandią w grupie. Wydaje się, że skoro dwa razy zremisowalibyśmy, to wypadlibyśmy lepiej od Szwedów. Nie wiem jednak, czy tak by było. To jest mundial, to inna presja i specyfika. Nie bylibyśmy bez szans, ale trudno coś zakładać. My na pewno musimy poszukać złotego środka, zadbać o równowagę. Lepiej bronić mając jednak świadomość tego, że aż tak ofensywni nie będziemy. Czasem jednak lepiej zagrać prymitywny mecz i mieć wynik.