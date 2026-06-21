Co za finał ORLEN Basket Ligi! W takim stylu Legia obroniła mistrzostwo (WIDEO)

Rywalizacja finałowa była od samego początku niezwykle wyrównana. Pierwszy mecz wygrał Zastal 77:74. Następnie dwukrotnie triumfował zespół z Warszawy - 104:82 oraz 79:62. W czwartym starciu lepsza okazała się drużyna z Zielonej Góry, która pokonała rywala 85:73.

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Potem znów wygrała Legia 84:80 i była blisko triumfu w ostatnim spotkaniu. Choć prowadziła już 70:66, przegrała 74:76, a najważniejszy rzut oddał sekundę przed końcem Conley Garrison.

Trzeci sezon z rzędu rywalizacja rozstrzygnęła się dopiero w siódmym meczu finałowym. Po 13 dniach zmagań niedziela na warszawskim Bemowie okazała się szczęśliwym dniem dla prowadzonych przez Heiko Rannulę "Zielonych Kanonierów". Estoński szkoleniowiec wraz z zawodnikami, kierownictwem klubu i rozentuzjazmowanymi kibicami mógł się cieszyć z mistrzowskiego dubletu w Polsce. Jego podopieczni siegnęli po ten sukces po niezwykle ciężkiej walce.

Prócz zeszłego sezonu, poprzednio z mistrzowskiego tytułu stołeczni koszykarze cieszyli się w latach 1956, 1957, 1960, 1961, 1963, 1966 i 1969, natomiast pięciokrotnie byli wicemistrzami (1953, 1955, 1958, 1968, 2022).

Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra 77:71 (17:19, 29:19, 20:23, 11:10)



Legia Warszawa: Andrzej Pluta 15, Dominic Brewton 11, Race Thompson 11, Shane Hunter 10, Jayvon Graves 9, Michał Kolenda 8, Maksymilian Wilczek 7, Ojars Silins 5, Carl Ponsar 2

Orlen Zastal Zielona Góra: Andrzej Mazurczak 10, Jayvon Maughmer 10, Chavaughn Lewis 10, Conley Garrison 8, Jakub Szumert 8, Filip Matczak 8, Dwight Allen Wilson 6, Krzysztof Sulima 5, Patrick Cartier 5, Phil Fayne 0

W załączonych materiałach wideo skróty siedmiu finałowych meczów ORLEN Basket Ligi w sezonie 2025/2026.

Polsat Sport