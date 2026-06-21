Trudna przeprawa Niemców na MŚ 2026. Zdecydował gol w doliczonym czasie gry

Oba zespoły wygrały swoje pierwsze mecze grupowe. Mistrzowie świata z 2014 roku rozbili debiutujące na imprezie tej rangi Curacao aż 7:1, natomiast ekipa z Afryki pokonała Ekwador 1:0 po bramce Amada Diallo w 90. minucie.

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Lepiej w to starcie weszli Niemcy. W 21. minucie wydawało się, że objęli prowadzenie, jednak sędzia główny anulował trafienie Aleksandara Pavlovicia, odgwizdując faul pomocnika Bayernu Monachium na bramkarzu rywali. Niewykorzystana przewaga w statystykach zemściła się na naszych zachodnich sąsiadach zaledwie dziewięć minut później. Ogromne zamieszanie w polu karnym wykorzystał Franck Kessie i po skutecznej dobitce strzału kolegi z zespołu dał swojej reprezentacji niespodziewane prowadzenie.

Jeszcze przed przerwą podopieczni Juliana Nagelsmanna po raz drugi umieścili piłkę w siatce. Sędzia Juan Benitez znów dopatrzył się jednak przewinienia w trakcie trwania akcji, przez co gol Kaia Havertza nie został uznany.

Po zmianie stron inicjatywa wciąż należała do czterokrotnych mistrzów świata, ale impuls do ataku dali im dopiero rezerwowi. W 68. minucie Nadiem Amiri precyzyjnie dograł do ustawionego w polu karnym Deniza Undava, a ten zapisał na swoim koncie drugie trafienie w tym turnieju.

Obie drużyny za wszelką cenę próbowały przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę w końcówce, jednak ostatnie słowo należało do Niemców. Ponownie błysnął Undav, który po podaniu Felixa Nmechy trafił do siatki rywali w doliczonym czasie gry.

Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej 2:1 (0:1)

Bramki: Deniz Undav 68, 90+4 - Franck Kessie 30.

Niemcy: Manuel Neuer - Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck (46. Antonio Rudiger), Nathaniel Brown - Aleksandar Pavlovic (60. Nadiem Amiri), Felix Nmecha - Leroy Sane (60. Jamie Leweling), Jamal Musiala (60. Deniz Undav), Florian Wirtz - Kai Havertz (85. Leon Goretzka).

WKS: Yahia Fofana - Wilfried Singo (82. Guela Doue), Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan - Ibrahim Sangare (75. Seko Fofana) - Amad Diallo (75. Simon Adingra), Franck Kessie, Christ Inao Oulai, Yan Diomande (85. Nicolas Pepe) - Ange-Yoan Bonny (75. Evann Guessand).

Sędziował: Juan Benitez (Paragwaj).

ŁO, Polsat Sport