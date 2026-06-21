UFC Fight Night 279. Wyniki i skróty walk na żywo
Już w nocy z soboty na niedzielę (20/21 czerwca) odbędzie się gala UFC Fight Night 279. W walce wieczoru Manel Kape (22-7-0) skrzyżuje rękawice z Kyojim Horiguchim (36-5-0). Sprawdźcie wyniki i skróty walk podczas gali UFC Fight Night 279.
UFC Fight Night 279. Wyniki i skróty walk
Walka wieczoru (ok. 04:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go)
56,7 kg: Manel Kape (22-7-0) vs Kyoji Horiguchi (36-5-0)
Karta główna (od 02:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go)
93 kg: Ion Cutelaba (20-11-1) vs Navajo Stirling (9-0-0)
65,8 kg: Christian Rodriguez (12-4-0) vs Hyder Amil (11-2-0)
65,8 kg: Melsik Baghdasaryan (8-3-0) vs Murtazali Magomedov (10-0-0)
65,8 kg: Andre Fili (25-13-0) vs Vinicius Oliveira (22-4-0)
Karta wstępna
56,7 kg: Andre Lima (11-0-0) vs Kevin Borjas (10-5-0)
61,2 kg: Bia Mesquita (7-0-0) vs Melissa Mullins (7-2-0)
56,7 kg: Allan Nascimento (22-6-0) vs Mitch Raposo (10-3-0)
65,8 kg: Gaston Bolanos (9-5-0) pokonał Michaela Aswella Jr (11-5-0) jednogłośną decyzją sędziów (29-28, 29-28, 29-28).
77,1 kg: Levan Chokheli (15-3-0) pokonał Leona Shahbazyana (12-5-0) przez techniczny nokaut (lewy na wątrobę, ground and pound) w pierwszej rundzie.
61,2 kg: Luana Santos (11-2-0) pokonała Karol Rosę (19-8-0) jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 30-27).
65,8 kg: Shane Collins (8-0-0) pokonał Otariego Tanziloviego (10-2-0) jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 30-27).
Transmisja karty głównej gali UFC Fight Night 279 od godziny 2:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl