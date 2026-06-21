UFC Fight Night 279. Wyniki i skróty walk

Walka wieczoru (ok. 04:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go)

56,7 kg: Manel Kape (22-7-0) vs Kyoji Horiguchi (36-5-0)

Karta główna (od 02:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go)



93 kg: Ion Cutelaba (20-11-1) vs Navajo Stirling (9-0-0)

65,8 kg: Christian Rodriguez (12-4-0) vs Hyder Amil (11-2-0)

65,8 kg: Melsik Baghdasaryan (8-3-0) vs Murtazali Magomedov (10-0-0)

65,8 kg: Andre Fili (25-13-0) vs Vinicius Oliveira (22-4-0)

Karta wstępna



56,7 kg: Andre Lima (11-0-0) vs Kevin Borjas (10-5-0)

61,2 kg: Bia Mesquita (7-0-0) vs Melissa Mullins (7-2-0)

56,7 kg: Allan Nascimento (22-6-0) vs Mitch Raposo (10-3-0)

65,8 kg: Gaston Bolanos (9-5-0) pokonał Michaela Aswella Jr (11-5-0) jednogłośną decyzją sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

77,1 kg: Levan Chokheli (15-3-0) pokonał Leona Shahbazyana (12-5-0) przez techniczny nokaut (lewy na wątrobę, ground and pound) w pierwszej rundzie.

61,2 kg: Luana Santos (11-2-0) pokonała Karol Rosę (19-8-0) jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

65,8 kg: Shane Collins (8-0-0) pokonał Otariego Tanziloviego (10-2-0) jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

Transmisja karty głównej gali UFC Fight Night 279 od godziny 2:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport