Ukrainka skradła serce reprezentantowi Polski! On zrobił to...

Sebastian Szymański ma za sobą trudną przeprowadzkę z Turcji do Francji. 27-latek po transferze do Stade Rennes strzelił gola i zanotował trzy asysty w 16 meczach Ligue 1. Większy wkład ma zdecydowanie w grę dla reprezentacji Polski, której jest podstawowym zawodnikiem. W marcowym meczu z Albanią zanotował dwie asysty.

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Po wymagającym sezonie, polski pomocnik mógł zresetować głowę w towarzystwie swojej partnerki. Para najpierw wybrała się do włoskiego Como, aby cztery tygodnie później wrócić w miejsce dla nich sentymentalne - do Turcji.

"Wróciliśmy tam, gdzie wszystko się zaczęło. Tym razem z pierścionkiem" - napisała Ukrainka, dzieląc się zdjęciami z oświadczyn. Widać na nich pierścionek, bukiety kwiatów oraz miłosny anturaż.

Gratulacje w komentarzach przekazali m.in. inni polscy piłkarze - Jan Bednarek, Marcin Bułka, Matty Cash czy Tymoteusz Puchacz - oraz 38-krotny reprezentant Ghany, Alexander Djiku, z którym Polak grał w Fenerbahce.

Narzeczona Szymańskiego to 22-letnia ukraińska influencerka i modelka. Ich związek był długo strzeżony, a na świat wyszedł w 2024 roku, gdy para została dostrzeżona na jednym z meczów.