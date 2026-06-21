Ważny triumf przed Wimbledonem! Znamy zwyciężczynię turnieju w Nottingham
Marie Bouzkova została triumfatorką tenisowego turnieju WTA 250 na kortach trawiastych w Nottingham. Czeszka pokonała Amerykankę Emmę Navarro 7:6 (7-5), 4:6, 6:2. Pojedynek trwał blisko trzy godziny.
Marie Bouzkova wygrała czwarty turniej w karierze
27-letnia Bouzkova wygrała czwarty turniej w karierze. Było to pierwsze spotkanie tych tenisistek.
ZOBACZ TAKŻE: Alarm przed finałem w Berlinie! Organizatorzy musieli ewakuować obiekt
W zeszłym roku zawody w Wielkiej Brytanii wygrała Amerykanka McCartney Kessler, która w finale okazała się lepsza od Dajany Jastremskiej (6:4, 7:5).
Marie Bouzkova - Emma Navarro 7:6 (7-5), 4:6, 6:2Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Francisco Cerundolo - Brandon Nakashima. Skrót meczu