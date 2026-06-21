Ważny triumf przed Wimbledonem! Znamy zwyciężczynię turnieju w Nottingham

Tenis

Marie Bouzkova została triumfatorką tenisowego turnieju WTA 250 na kortach trawiastych w Nottingham. Czeszka pokonała Amerykankę Emmę Navarro 7:6 (7-5), 4:6, 6:2. Pojedynek trwał blisko trzy godziny.

Marie Bouzkova podczas meczu tenisowego, trzymająca piłkę tenisową.
fot. PAP/EPA
Marie Bouzkova wygrała czwarty turniej w karierze

27-letnia Bouzkova wygrała czwarty turniej w karierze. Było to pierwsze spotkanie tych tenisistek.

 

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W zeszłym roku zawody w Wielkiej Brytanii wygrała Amerykanka McCartney Kessler, która w finale okazała się lepsza od Dajany Jastremskiej (6:4, 7:5).

 

Marie Bouzkova - Emma Navarro 7:6 (7-5), 4:6, 6:2

KP, PAP
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EMMA NAVARROMARIE BOUZKOVATENISTURNIEJE ATP I WTA
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