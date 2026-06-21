Wielki triumf Anity Włodarczyk! Najlepszy rzut w tym roku
Anita Włodarczyk wygrała niedzielny konkurs w rzucie młotem podczas inauguracyjnej edycji Memoriału Jakuba Pracharczyka w Warszawie. Najlepszy wynik osiągnęła w drugiej serii - 72,99 m.
Anita Włodarczyk wygrała niedawno zawody w Nowym Tajpej w Tajwanie. W trzeciej serii rzuciła 71,01 m, dzięki czemu wypełniła minimum Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na sierpniowe mistrzostwa Europy w Birmingham.
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Włodarczyk odniosła również zwycięstwo w niedzielnym konkursie podczas inauguracyjnej edycji Memoriału Jakuba Pracharczyka w Warszawie. Według Athletics News, było to dla niej pierwsze od dziewięciu lat wydarzenie w stolicy Polski, w której w 2016 roku ustanowiła aktualny rekord świata (82,98 m).
40-latka osiągnęła najlepszy rezultat w drugiej serii - 72,99 m. Był to również najlepszy wynik w tym roku w Polsce. Drugie miejsce w zawodach zajęła Aleksandra Śmiech (70,37 m), a trzecie Ewa Różańska (70,24 m).
Klasyfikacja wyników w rzucie młotem podczas Memoriału Jakuba Pracharczyka :
1. Anita Włodarczyk 72,99 m
2. Aleksandra Śmiech 70,73
3. Ewa Różańska 70,24
4. Aleksandra Nowaczewska 63,65
5. Aneta Orzechowska 62,26Przejdź na Polsatsport.pl