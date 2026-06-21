Wielki triumf Anity Włodarczyk! Najlepszy rzut w tym roku

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Anita Włodarczyk wygrała niedzielny konkurs w rzucie młotem podczas inauguracyjnej edycji Memoriału Jakuba Pracharczyka w Warszawie. Najlepszy wynik osiągnęła w drugiej serii - 72,99 m.

Anita Włodarczyk podczas rzutu młotem, z młotem w powietrzu.
fot. PAP
Anita Włodarczyk wygrała zawody w Warszawie

Anita Włodarczyk wygrała niedawno zawody w Nowym Tajpej w Tajwanie. W trzeciej serii rzuciła 71,01 m, dzięki czemu wypełniła minimum Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na sierpniowe mistrzostwa Europy w Birmingham. 

 

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Włodarczyk odniosła również zwycięstwo w niedzielnym konkursie podczas inauguracyjnej edycji Memoriału Jakuba Pracharczyka w Warszawie. Według Athletics News, było to dla niej pierwsze od dziewięciu lat wydarzenie w stolicy Polski, w której w 2016 roku ustanowiła aktualny rekord świata (82,98 m).

 

40-latka osiągnęła najlepszy rezultat w drugiej serii - 72,99 m. Był to również najlepszy wynik w tym roku w Polsce. Drugie miejsce w zawodach zajęła Aleksandra Śmiech (70,37 m), a trzecie Ewa Różańska (70,24 m). 

 

Klasyfikacja wyników w rzucie młotem podczas Memoriału Jakuba Pracharczyka :

 

1. Anita Włodarczyk 72,99 m

2. Aleksandra Śmiech 70,73 

3. Ewa Różańska 70,24 

4. Aleksandra Nowaczewska 63,65

5. Aneta Orzechowska 62,26

HP, Polsat Sport
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