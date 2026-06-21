Wielkie emocje w GP Czech. Marquez wraca do gry o mistrzostwo

Startując z czwartej pozycji, Marquez przez większość wyścigu trzymał się blisko Włocha. Na 16. okrążeniu wykonał decydujący manewr. Następnie, w końcówce wyścigu, wysunął się na prowadzenie, zapewniając sobie zwycięstwo. Hiszpan odniósł drugie zwycięstwo z rzędu, po triumfie na Węgrzech na początku czerwca.

ZOBACZ TAKŻE: Alarm przed finałem w Berlinie! Organizatorzy musieli ewakuować obiekt

Bagnaia, który po sobotnim sprincie miał szanse na pierwsze podwójne zwycięstwo w sezonie, nie był w stanie odpowiedzieć na ataki jeszcze innego rywala. Na 18. okrążeniu został wyprzedzony także przez Japończyka Ai Ogurę z teamu Aprilia.

Lider klasyfikacji MŚ Marco Bezzecchi (Aprilia) został wykluczony z udziału w niedzielnym wyścigu. Włoch dzień wcześniej w sprincie miał kolizję, a później odepchnął i uderzył w twarz sędziego torowego, który próbował przesunąć maszynę.

W klasyfikacji generalnej po dziewięciu z 22 startów prowadzi Bezzecchi - 180 pkt. Drugi jest jego kolega z drużyny Hiszpan Jorge Martin - 172. Marquez awansował na trzecią pozycję - 140.

W Moto 2 zwyciężył Hiszpan Ivan Ortola (Boscoscuro). Liderem pozostał jego rodak Manuel Gonzalez (Kalex), który przyjechał na piątym miejscu, gromadząc 165,5 pkt.

W Moto3 najszybszy był Malezyjczyk Hakim Danish (KTM). Lider cyklu Maximo Quiles (KTM) był trzeci. Hiszpan prowadzi z 186 pkt.

Następna runda mistrzostw świata zostanie rozegrana 28 czerwca w holenderskim Assen.

psl, PAP