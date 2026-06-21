WTA w Bad Homburg: Magdalena Fręch - Naomi Osaka. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Magdalena Fręch i Naomi Osaka zmierzą się w meczu pierwszej rundy turnieju WTA w Bad Homburg. Kto będzie górą na trawiastych kortach? Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Naomi Osaka na Polsatsport.pl.

Przed nami kolejne emocje na trawiastych kortach przed startem Wimbledonu. Poza Igą Świątek w Niemczech wystąpi między innymi także Magdalena Fręch. Ona w 1. rundzie, już w niedzielę po południu, zagra z podopieczną Tomasza Wiktorowskiego - Japonką Naomi Osaką.

 

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Ze światowej czołówki na start zdecydowały się też: triumfatorka French Open Rosjanka Mirra Andriejewa (2.), Ukrainka Elina Switolina (3.) i Czeszka Karolina Muchova (4.).

 

Turniej będzie elementem przygotowań przed zbliżającym się na przełomie czerwca i lipca wielkoszlemowym Wimbledonem. Tytułu będzie tam broniła Iga Świątek. Transmisje spotkań będą dostępne na sportowych antenach Polsatu.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Naomi Osaka na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport
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MAGDALENA FRĘCHNAOMI OSAKATENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W BAD HOMBURG

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