Z kwalifikacji po złoto! ORLEN Beach Volley Tour pożegnał Staszów

Pierwsze niedzielne mecze wyłoniły pary, które dołączyły w półfinałach do tych najlepszych z dnia poprzedniego. Z prawej strony turniejowej drabinki do strefy medalowej po pewnych zwycięstwach w porannych ćwierćfinałach awansowały duety Grudzinskaite/Grudzinskaite, Jundziłł/Jaroszczak - u siatkarek oraz Knašas/Piešina i Subocz/Witkoś - u siatkarzy.

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Wszystkie półfinały były bardzo wyrównane, mimo że kończyły się w dwóch setach. Pary rywalizowały nie tylko ze sobą, ale i z warunkami, jakie panowały na boisku. Słońce i wysoka temperatura powietrza znacznie utrudniały grę i wymagały od grających dwójek wysokiego poziomu wytrzymałości.

W meczach o medale turnieju kobiet lepiej z trudnymi warunkami poradziły sobie zagraniczne pary. I tak na po bardzo zaciętej walce brąz wywalczyły siostry Grudzinskaite z Litwy. Finał siatkarek był już bardziej jednostronnym widowiskiem i po zwycięstwo w całym ORLEN Beach Volley Tour Staszów 2026 sięgnęły Andrea Lorenzová i Marita Tomasova. Srebro wywalczyły Patrycja Jundziłł i Julia Jaroszczak.

Mecz o brąz siatkarzy był częściowym powrotem do przeszłości. Po dwóch stronach siatki stanęły pary Brożyniak/Janiak i Korycki/Kruk, czyli ubiegłoroczni finaliści rozgrywek w Staszowie. Podobnie, jak przed rokiem, lepsi w tej rywalizacji okazali się ci pierwsi.

- Każdy by sobie życzył tylko wygrywać, ale myślę, że w tych warunkach zdobyliśmy bardzo ważny brązowy medal - przyznał po spotkaniu Piotr Janiak - Nie ma co ukrywać, że pesel robi swoje. Czujemy to. Warunki do gry były bardzo ciężkie, więc nie ma co marudzić. Mamy, co mamy i cieszymy się z każdej "blachy" - dodał Jędrzej Brożyniak.

Finał mężczyzn to starcie dwóch duetów, które dotarły do niego z prawej strony drabinki. Pierwszy finałowy set był jeszcze w miarę wyrównany, ale Witkoś i Subocz byli tak pewni swego, że para Knašas/Piešina musiała sportowo kapitulować. Triumfatorzy zmagań siatkarzy udowodnili, że porażka w turnieju nie przekreśla szans na złoto. Mało tego, Subocz i Witkoś pokazali, że walcząc można wygrać turniej zaczynając go od kwalifikacji.

ORLEN Beach Volley Tour Staszów 2026 - turniej kobiet:

ćwierćfinały - prawa strona: Frommová, J. / Honzovicova, J. - Grudzinskaite, G. / Grudzinskaite, R. 0:2 (20:22, 6:21) Antczak, W. / Czupryniak, J. - Jundziłł, P. / Jaroszczak, J. 0:2 (15:21, 17:21)

półfinały: Lorenzová, A. / Tomasova, M. - Grudzinskaite, G. / Grudzinskaite, R. 2:0 (21:18, 27:25) Kielak, J. / Kudlik, Z. - Jundziłł, P. / Jaroszczak, J. 0:2 (18:21, 18:21)

mecz o brąz: Kielak, J. / Kudlik, Z. - Grudzinskaite, G. / Grudzinskaite, R. 0:2 (22:24, 19:21)

finał: Jundziłł, P. / Jaroszczak, J. - Lorenzová, A. / Tomasova, M. 0:2 (13:21, 16:21)

ORLEN Beach Volley Tour Staszów 2026 - turniej mężczyzn:

ćwierćfinały - prawa strona: Maziarek, T. / Filipowicz, P. - Knašas, A. / Piešina, P. 0:2 (19:21, 14:21) Ciemachowski, I. / Warzocha, K. - Subocz, M. / Witkoś, M. 0:2 (19:21, 14:21)

półfinały: Korycki, M. / Kruk, M. - Knašas, A. / Piešina, P. 0:2 (23:25, 13:21) Brożyniak, J. / Janiak, P. - Subocz, M. / Witkoś, M. 0:2 (18:21, 17:21)

mecz o brąz: Brożyniak, J. / Janiak, P. - Korycki, M. / Kruk, M. 2:1 (21:14, 19:21, 15:11)

finał: Subocz, M. / Witkoś, M. - Knašas, A. / Piešina, P. 2:0 (21:19, 21:15)

Informacja prasowa