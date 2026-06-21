Zmiana trenera w polskim klubie. Jest oficjalny komunikat

„Po przeprowadzonych rozmowach z trenerem strony doszły do wniosku o niekontynuowaniu dalszej współpracy” - głosi oświadczenie FKS.

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Przypomniano w nim, że szkoleniowiec objął mielecki zespół 30 września 2025 roku.

„W czasie pracy przy Solskiego 1 wykazywał się zaangażowaniem, profesjonalizmem i odpowiedzialnym podejściem do powierzonych mu obowiązków. Pod jego wodzą biało-niebiescy zrealizowali najważniejszy cel sportowy, zapewniając sobie utrzymanie” - zaznaczono.

Stal Mielec w końcowej tabeli zaplecza ekstraklasy zajęła 14. miejsce z dorobkiem 36 punktów.

Mamrot w przeszłości pracował między innymi w Chrobrym Głogów, Jagiellonii Białystok czy Miedzi Legnica.

BS, PAP