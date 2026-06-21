Zmiana trenera w polskim klubie. Jest oficjalny komunikat

Piłka nożna

Ireneusz Mamrot przestał być trenerem pierwszoligowych piłkarzy FKS Stali Mielec – poinformował w niedzielę klub. Na razie nie wiadomo, kto go zastąpi.

Portret trenera piłkarskiego w kurtce zimowej, patrzącego na bok.
fot. Cyfrasport
Ireneusz Mamrot

„Po przeprowadzonych rozmowach z trenerem strony doszły do wniosku o niekontynuowaniu dalszej współpracy” - głosi oświadczenie FKS.

 

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Przypomniano w nim, że szkoleniowiec objął mielecki zespół 30 września 2025 roku.

 

„W czasie pracy przy Solskiego 1 wykazywał się zaangażowaniem, profesjonalizmem i odpowiedzialnym podejściem do powierzonych mu obowiązków. Pod jego wodzą biało-niebiescy zrealizowali najważniejszy cel sportowy, zapewniając sobie utrzymanie” - zaznaczono.

 

Stal Mielec w końcowej tabeli zaplecza ekstraklasy zajęła 14. miejsce z dorobkiem 36 punktów. 

 

Mamrot w przeszłości pracował między innymi w Chrobrym Głogów, Jagiellonii Białystok czy Miedzi Legnica.

BS, PAP
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1 LIGACHROBRY GŁOGÓWFKS STAL MIELECIRENEUSZ MAMROTJAGIELLONIA BIAŁYSTOKPIŁKA NOŻNA
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